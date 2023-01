Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 23 gennaio con Djokovic

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di lunedì 23 gennaio degli Australian Open 2023. Si concludono gli incontri di ottavi di fiinale sui campi di Melbourne Park, con quattro incontri maschili e altrettanti femminili delle due parti basse dei tabelloni. Ad aprire le danze, all’01:00 di notte italiane, saranno Aryna Sabalenka e Belinda Bencic in una sfida molto intrigante tra due delle giocatrici più in forma di questo inizio di stagione. Poi sarà il turno di Caroline Garcia, che parte favorita contro un’avversaria comunque da prendere sempre con le molle come Magda Linette.

All’alba Andrey Rublev sfiderà Holger Rune, in un’altra sfida decisamente ricca di spunti d’interesse, mentre nella sessione serale Novak Djokovic dovrà testare di nuovo il suo fisico contro l’idolo di casa Alex De Minaur. Programmati sulla Margaret Court Arena Vekic-Fruhvirtova e Paul-Bautista Agut, mentre il derby americano tra Wolf e Shelton andrà sulla John Cain Arena e il match tra Pliskova e Zheng sulla Kia Arena.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 23 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dall’01:00 – (5) Sabalenka vs (12) Bencic

a seguire – (4) Garcia vs Linette

Non prima delle 04:30 – (5) Rublev vs (9) Rune

Ore 09:00 – (4) Djokovic vs (22) De Minaur

MARGARET COURT ARENA

Non prima delle 02:30 – Vekic vs L.Fruhvirtova

JOHN CAIN ARENA

Non prima delle 04:00 – Shelton vs Wolf

KIA ARENA

Non prima delle 02:30 – (30) Pliskova vs (23) Zhang