Australian Open 2023, gli italiani al via: i sorteggi e gli accoppiamenti del primo turno

Il tabellone, i sorteggi e gli accoppiamenti degli italiani agli Australian Open 2023, in programma a Melbourne Park dal 16 al 30 gennaio. Sarà composta dodici rappresentanti la pattuglia azzurra nei due due main draws del primo slam stagionale. Un numero equamente diviso tra uomini e donne. Nel maschile Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini sono stati raggiunti da Mattia Bellucci, passato attraverso le qualificazioni. Lo stesso percorso vincente è stato effettuato da Lucrezia Stefanini, che si è aggiunta alle già presenti Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. Ecco il sorteggio degli atleti italiani.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

SORTEGGI ITALIANI AUSTRALIAN OPEN 2023

SINGOLARE MASCHILE

Sonego vs Borges

(17) Musetti vs Harris

(15) Sinner vs Edmund

(13) Berrettini vs Murray

Fognini vs Kokkinakis

(Q) Bellucci vs TBD

SINGOLARE FEMMINILE

Cocciaretto vs (23) Rybakina

Bronzetti vs Siegemund

(21) Trevisan vs (Q)

Giorgi vs Pavlyuchenkova

Paolini vs (18) Samsonova

(Q) Stefanini vs TBD