Nba, Tatum-Brown show: Boston spazza via i Pelicans. Jokic travolge i Suns

Come spesso capita quando gioca Boston, la copertina della notte di Nba è tutta di Jaylen Brown e Jayson Tatum. La coppia d’oro dei Celtics è protagonista nella netta vittoria (125-114) contro i New Orleans Pelicans, orfani di Zion Williamson e Brandon Ingram. Brown chiude la sua partita con 41 punti, con 15/21 al tiro, 12 rimbalzi, un +18 di plus/minus in 35 minuti, tanto per ribadire l’importanza della sua presenza, mentre Tatum ne aggiunge 31 con 10 rimbalzi e quattro assist. Quasi ingiocabili, anche contro un McCollum da 38 punti.

Arriva la dodicesima vittoria casalinga consecutiva per Denver che si affida ai 21 punti, 18 rimbalzi e nove assist di Nikola Jokic per restare aggrappata ai Grizzlies in vetta ad ovest. Memphis ha avuto la meglio 135-129 contro San Antonio con i 38 punti del ritrovato Ja Morant. I Nuggets invece si affidano al due volte Mvp per battere i rimaneggiati Suns con un netto 126-97. Negli altri risultati Milwaukee batte in trasferta Atlanta, mentre Washington vince la battaglia di nervi contro Chicago. Vincono anche Knicks (119-113 contro Indiana), Pistons (135-118 contro Minnesota) e i Kings (135-115 contro i Rockets).

I risultati

Detroit Pistons – Minnesota Timberwolves 135-118

Washington Wizards – Chicago Bulls 100-97

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 105-114

Boston Celtics – New Orleans Pelicans 125-114

New York Knicks – Indiana Pacers 119-113

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 135-129

Denver Nuggets – Phoenix Suns 126-97

Sacramento Kings – Houston Rockets 135-115