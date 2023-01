Australian Open 2023: Cocciaretto lotta, ma si arrende in due set a Rybakina

Elisabetta Cocciaretto gioca alla pari per larghi tratti del match, ma deve arrendersi 7-5 6-3 all’esordio alla testa di serie numero 22 del torneo Elena Rybakina al primo turno degli Australian Open 2023. Un match in cui l’azzurra ha fatto quello che ha potuto per arginare la potenza da fondocampo della tennista nata a Mosca ma kazaka di passaporto. Anche la fatica – fisica e mentale – accumulata durante la settimana di Hobart si è probabilmente fatta sentire, con Elisabetta costretta a chiamare un medical time-out dopo pochi games. Si chiude così lo slam per la marchigiana, protagonista di una trasferta oceanica comunque positiva a dir poco.

LA PARTITA – Partenza a razzo della kazaka, che vince i primi tre games dell’incontro mettendo in mostra tutto il suo repertorio di colpi da fondocampo. Elisabetta però si scuote, tiene il suo primo game sullo 0-3 e pochi minuti più tardi a quindici si riprende anche il break perso in apertura. Interviene il fisioterapista, che applica una fasciatura alla coscia sinistra dell’azzurra, che poi torna in campo e perde nuovamente il proprio turno di battuta. Rybakina va avanti 5-2, ma sul 5-3 – chiamata a servire per il set – Cocciaretto gioca uno splendido game e si riprende il break.

L’allieva di coach Scolari riesce a fare anche di meglio nel decimo game, quando recupera da 0-40 e annulla in totale cinque palle set alla sua avversaria, giocando con coraggio e intelligenza per il 5-5. Purtroppo due giochi più tardi Rybakina si procura altre due occasioni e questa volta, su una seconda morbida dell’azzurra, riesce ad entrare con la risposta vincente che le consegna il set per 7-5.

Nella seconda frazione è Cocciaretto la prima ad andare avanti, portandosi sul 2-1 e servizio, ma arriva l’immediata reazione dell’avversaria che si riporta in parità. Purtroppo dal 3-3 Rybakina mette a segno un parziale di dodici punto a uno che le regala la vittoria.