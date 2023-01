Australian Open 2023: avanzano i big, Shang primo 2005 a vincere una partita slam

Giornata inaugurale degli Australian Open 2023 in campo maschile con nessuna sorpresa e solo due teste di serie eliminate fin qui, tra cui il nostro Musetti. Nel primo ottavo di tabellone, oltre al successo di Nadal in quattro set su Draper, c’è da segnalare la vittoria in lotta di Tiafoe su Altmaier e quelle decisamente più nette di Khachanov e Nishioka ai danni rispettivamente di Zapata Miralles e Mikael Ymer. Non si può, inoltre, non citare Jungcheng Shang, che dopo aver superato le qualificazioni diventa anche il primo 2005 a vincere un match a livello di main draw slam, battendo in quattro set Otte.

Dopo un primo set orribile, Felix Auger-Aliassime riesce a riorganizzare le idee e rimonta l’esperto connazionale Vasek Pospisil, imponendosi per 1-6 7-6(4) 7-6(3) 6-3. Tutto facile per Stefanos Tsitsipas, semifinalista qui lo scorso anno e vittorioso con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(6) su Halys. Il francese, che aveva già ben figurato ad Adelaide nel suo match contro Djokovic. è stato avanti di un break nel terzo set. Passeggia il finalista della passata edizione Daniil Medvedev, che lascia tre games (6-0 6-1 6-2) in 1h e 37′ di gioco a Marcos Giron.

Vince in tre set Hurkacz su Martinez, mentre Shapovalov e Korda sono stati costretti al quarto set da Lajovic e Garin. Chi saluta precocemente il torneo è Borna Coric, che nonostante il ranking decisamente più alto non partiva nettamente favorito contro il giovane in ascesa Jiri Lehecka. E così è stato, con il ceco che si è imposto senza troppi patemi con un triplice 6-3.