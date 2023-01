Australian Open 2023: Nadal non convince, ma batte Draper in quattro set all’esordio

Un Rafael Nadal ben lontano dalla sua forma migliore riesce comunque a far suo un match d’esordio molto complicato contro Jack Draper agli Australian Open 2023. Il tennista maiorchino commette tanti errori, ma riesce ad imporsi con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 6-1 dopo 3h e 42′, sfruttando anche la tenuta fisica non eccezionale del giovane britannico, colpito dai crampi sin dal terzo set. Ora per Rafa ci sarà Mackenzie McDonald, uscito vincitore da una lunga battaglia nel derby a stelle e strisce contro Nakashima.

LA PARTITA – Il primo set è dominato dai servizi, con i due contendenti che faticano a trovare le necessarie contromisure in risposta. A balzare all’occhio è, tuttavia, la difficoltà che incontra il britannico nel vincere punti quando lo scambio di allunga oltre i cinque colpi. È questo, infatti, a fare la differenza nel finale: mancato il break sul 5-5, Draper resta impigliato nelle trame mancine dell’ex numero 1 del mondo, che piazza la zampata del campione e riesce a evitare il tiebreak, chiudendo il set 7-5 in suo favore.

La seconda frazione parte con il 21enne di Sutton che si procura una chance di break e la sfrutta prontamente, volando sul 2-0 e mettendo pressione sulle spalle dello spagnolo. Draper alza il livello, conquista un secondo break di vantaggio e sfrutta tutti i 14 errori non forzati del maiorchino per strappargli il set con il netto score di 6-2.

Nel terzo parziale Nadal riesce a piazzare il primo allungo con un break dopo un terzo game interminabile e chiuso solamente alla settima palla break. Draper inizia ad accusare qualche malanno fisico e inizia a muoversi peggio, ma nel settimo game riesce comunque a realizzare il contro-break grazie a qualche errore di troppo dello spagnolo. Chiamato a servire per rimanere nel set sul 4-5, il giovane tennista britannico però sente la pressione e al secondo set point cede di nuovo il servizio per il 6-4 Nadal.

L’ispanico perde il primo servizio del quarto set, ma in sostanza è il canto del cigno per il tennista britannico. Immediata la reazione di Rafa, che strappa la battuta all’avversario e si riporta avanti. Nel quarto game arriva un ulteriore break, con Draper che riprende ad accusare fastidi alla coscia destra e di fatto il match finisce qui. Draper perde per la quarta volta nel set un proprio turno di battuta e cede 6-1.