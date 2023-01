Australian Open 2023, l’analisi del tabellone maschile: Djokovic cerca la decima sinfonia, Nadal è dall’altra parte

Dodici mesi fa i giorni precedenti l’edizione 2022 degli Australian Open avevano avuto un solo protagonista, che rispondeva al nome di Novak Djokovic. In questo inizio di 2023 è ancora il serbo colui ad essere sulla bocca di tutti, questa volta semplicemente perché i pronostici lo vedono indirizzato verso il decimo successo a Melbourne Park. Manca il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, ma in tanti proveranno a dar filo da torcere al campione di Belgrado. Primo tra tutti il detentore del titolo Rafa Nadal, che il sorteggio ha posto nella zona opposta di tabellone. Analizziamo il tabellone suddiviso per quarti, con un occhio di riguardo anche al sorteggio delle italiane.

La testa di serie numero uno del tabellone è Rafa Nadal, che qui difende il – forse inaspettato – titolo vinto la passata edizione. Lo spagnolo ha faticato molto nella seconda parte di 2022, un leitmotiv di questa sua seconda fase di carriera. Ci ha però abituati a presentarsi nella miglior forma nei primi mesi dell’anno. Per ora gli exit poll provenienti dalla United Cup non sono stati positivi, con due sconfitte in altrettanti incontri, ma dopo diciassette anni di successi non dovrebbe essere facile trovare qualcuno che scommetta contro il campione maiorchino. Di certo il sorteggio non è stato clemente, specialmente per un giocatore come lui che acquisisce la forma partita dopo partita. Un giovane talentuoso e potente come Jack Draper potrebbe creargli non pochi problemi. E in un eventuale ottavo potrebbe esserci quel Tiafoe che lo ha estromesso dal torneo a New York. Nel suo quarto di tabellone c’è Medvedev, che deve però stare molto attento già alla mina vagante Korda al terzo turno.

Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime sono i due giocatori dal seed più alto che presidiano il secondo quarto di tabellone. Ma qui entrano in scena anche gli italiani, seppur il sorteggio potrebbe averci messo di fronte ad un possibile derby di terzo turno tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Entrambi i nostri alfieri, sperando abbiano recuperato dai rispettivi fastidi fisici, non dovrebbero avere problemi a superare i primi due round. Chi eventualmente uscirebbe vincitore da questa sfida, si troverebbe in ottavi il greco. Per Jannik sarebbe una potenziale rivincita dopo la sonora sconfitta subita sulla Rod Laver Arena dodici mesi fa.

Difficile identificare Novak Djokovic come il quarto favorito dell’evento, quindi meglio dire che è la quarta testa di serie. Senza dubbio è si fatica a trovare qualche potenziale ostacolo prima dei quarti di finale, avendo sul suo percorso Dimitrov e probabilmente uno tra Carreno Busta e De Minaur. Certamente un possibile quarto potenziale contro Nick Kyrgios affascina, e non poco. L’australiano deve però uscire indenne da una porzione di tabellone che vede al via anche Holger Rune e Andrey Rublev, cn quest’ultimo subito chiamato ad affrontare Dominic Thiem all’esordio.

E arriviamo al numero due Casper Ruud. Diciamoci la verità, nonostante un 2022 clamoroso ed una finale raggiunta sul cemento di New York, capitare nella zona del norvegese piuttosto che in quella di Nadal o Djokovic era un po’ la speranza di molti altri giocatori presenti nel seeding. Matteo Berrettini è nell’ottavo della seconda testa di serie, ma per arrivarci dovrà superare una fase iniziale di torneo tutt’altro che agevole, con Murray al primo turno e possibilmente l’idolo di casa Thanasi Kokkinakis al secondo turno. Ai sedicesimi è invece in rotta di collisione con Bautista-Agut. Chi esce da questo ottavo ci sono molte probabilità che finisca per trovare nei quarti Taylor Fritz, che anche in United Cup ha continuato ad impressionare.

Capitolo italiani – Come è andata a Berrettini, Musetti e Sinner lo abbiamo già un po’ anticipato. Matteo non ha un cammino agevole nei primi due turni e di certo non diventa più facile dopo, ma da testa di serie numero 13 questo era inevitabile. Essere però capitati nell’ottavo di Ruud piuttosto che in quello di Nadal, Djokovic o Tsitsipas, non è una brutta cosa visti i precedenti scontri diretti. C’erano discrete chances di avere un derby tra Musetti e Sinner al terzo turno e così è stato. Speriamo innanzitutto che i due azzurri ci arrivino, e poi che diano spettacolo e vinca il migliore, con probabilmente Tsitsipas in premio. Fabio Fognini parte sfavorito contro Kokkinakis, mentre Sonego può vincere il suo primo match stagionale contro Borges, per guadagnarsi un secondo turno con Hurkacz. Il bravissimo Mattia Bellucci, passato attraverso le quali, sfiderà Bonzi in un match in cui parte sfavorito ma non totalmente chiuso.