Napoli-Juventus, Allegri scherza: “Spalletti il più bravo ad allenare, io faccio questo mestiere per sbaglio”

Nell scorsa stagione hanno litigato, quest’anno i toni sembrano essere più leggeri. Massimiliano Allegri scherza a distanza con Luciano Spalletti alla vigilia del big match tra Napoli e Juventus. L’allenatore bianconero incorona il rivale: “Lui è il più bravo ad allenare e insegnare” e, incalzato, chiarisce col sorriso: “Ho grande stima di Spalletti, è talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo. Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio, dovevo fare altre robe. Lui è il migliore ad insegnare e allenare“, ribadisce. Venerdì sera intanto si decide un pezzo di campionato. Il distacco è di -7 e il “Napoli è favorito” perché “lo dice la classifica”, afferma Allegri che toglie pressioni ai suoi: “Per loro è più importante”.

C’è fiducia in vista della gara del Maradona: “La squadra sta bene, è in buone condizioni, vediamo domani sera cosa riusciremo a fare. Infortuni? Rientri imminenti. Prima del Monza, difficilmente ritroveremo qualcuno. Contro l’Atalanta potremmo avere qualcuno. Martedì Cuadrado tornerà con la squadra, gli altri li devo valutare, stanno decisamente meglio e siamo fiduciosi“. Poi altre parole al miele per il Napoli: “Affrontiamo una squadra molto forte tecnicamente, ben organizzata e ben allenata. Non abbiamo ancora preparato nulla, sceglierò la formazione oggi. Sarà una bellissima serata di sport e di calcio in uno stadio stracolmo, in cui le partite durano tanto. La partita non sarà decisiva ai fini del campionato”.