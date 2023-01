Australian Open 2023, l’analisi del tabellone femminile: chi può fermare Iga Swiatek?

Con il sorteggio dei due tabelloni principali, si inizia ad entrare in clima Australian Open 2023, prima prova slam della stagione. Il tennis femminile nel corso degli ultimi anni ci ha abituato a numerose sorprese ed incognite, ma una cosa è certa: nel 2023 avremo una vincitrice diversa rispetto allo scorso anno, ma anche a quello precedente, dato che Ashleigh Barty e Naomi Osaka non saranno tra le protagoniste. Ma soffermiamoci su chi ci sarà, ed in particolare su Iga Swiatek, che si presenta a Melbourne dopo un 2022 da dominatrice e proverà a mettere in bacheca il suo primo slam Down Under della carriera. Analizziamo il tabellone suddiviso per quarti, con un occhio di riguardo anche al sorteggio delle italiane.

Iga Swiatek è la prima ed indiscussa favorita della competizione, su questo non ci sono dubbi. La testa di serie più alta nel suo quarto di tabellone è la numero sette Coco Gauff, che ha iniziato la sua annata nel migliore dei modi con il trionfo ad Auckland. La teenager statunitense è ormai un’affermata top-ten in costante crescita, ma la polacca può guardare con fiducia ad un eventuale matchup dall’alto del suo 5-0 negli scontri diretti. Gauff che al secondo turno potrebbe dar vita ad un interessante sfida contro Emma Raducanu, la quale è però partita in questo 2023 come ci aveva lasciato nel 2022, ovvero con un infortunio. Un quarto di tabellone decisamente intrigante, che vede al via Bianca Andreescu, ma anche l’attuale detentrice del titolo Elena Rybakina. E attenzione a Qinwen Zheng, classe 2022 anch’essa in ascesa e pronta a fare il salto di qualità.

Jessica Pegula e Maria Sakkari presidiano il secondo quarto, rispettivamente da terza e sesta testa di serie del torneo. La statunitense al terzo turno potrebbe trovare la connazionale Amanda Anisimova, che qui lo scorso anno giocò bene – eliminando anche Naomi Osaka – ma che fatica tremendamente a trovare continuità ad alti livelli. Presente anche l’altra punta di diamante a stelle e strisce Madison Keys, ma attenzione alle due ceche Petra Kvitova e Barbora Krejcikova. Sorteggio intrigante tra due ex vincitrici del torneo, Viktoria Azarenka e Sofia Kenin, con quest’ultima che ha iniziato a dare segnali di risveglio dopo un paio di anni molto travagliati dal punto di vista fisico.

Caroline Garcia dopo una seconda parte di 2022 di altissimo livello arriva a Melbourne da quarta favorita e desiderosa di confermarsi ad altissimi livelli in singolare. Prima della semifinale ottenuta agli scorsi Us Open la tennista francese era riuscita una sola volta su quarantuno apparizioni a raggiungere le prime otto di un torneo dello slam. La costanza di rendimento è sempre stata il tallone d’achille della talentuosa e potente transalpina, c’è molta curiosità sul suo 2023. Il sorteggio potrebbe metterla di fronte al secondo turno alla connazionale Alizé Cornet – qui protagonista di un gran torneo l’anno passato – oppure alla ex finalista degli Us Open Leylah Fernandez. Un quarto in cui, almeno sulla carta, si fatica a non vedere Garcia come grande favorita. Ma sappiamo che il tennis si gioca su qualsiasi superfice tranne che sulla carta.

Ons Jabeur è in controllo dell’ultimo quarto di tabellone, dall’alto della testa di serie numero due. Già al secondo round potrebbe avere vita tutt’altro che facile contro Marketa Vondrousova, rientrata dopo un infortunio che l’ha tenuta lontana dai campi per circa sei mesi. La ceca ha giocato un buon torneo la scorsa settimana ad Adelaide e – quando in giornata – ha certamente i colpi per poter impensierire chiunque. L’altra giocatrice “alta” del seeding in questa zona è Aryna Sabalenka, che dodici mesi fa si presentava in Australia in crisi e con un servizio che la costringeva a una quantità enorme di doppi falli. Ora la bielorussa è tornata sui suoi livelli, ha già vinto un torneo in questo 2023 e si candida ad una stagione da protagonista. Un quarto decisamente di alto livello, con anche Belinda Bencic che è sempre una vera mina vagante.

Capitolo italiane – bene, ma non benissimo. Le partite vanno tutte giocate, ma di certo il sorteggio per le nostre poteva andar meglio. Cocciaretto sta giocando uno splendido torneo ad Hobart e che per questo motivo potrebbe accusare un po’ di stanchezza sia fisica che mentale, avrebbe avuto bisogno di un primo turno più soft, invece si ritrova Rybakina. Tutt’altro che fortunata anche Jasmine Paolini, opposta alla numero diciotto Samsonova, arrivata in Australia per preparare al meglio questo slam ancor prima di Natale. Camila Giorgi è sempre un’incognita, così come lo è Pavlyuchenkova, che sta rientrando dopo otto mesi di assenza. La vincente di questo match potrebbe sfidare Martina Trevisan. E andata meglio a Lucia Bronzetti, che può dire la sua contro Siegemund.