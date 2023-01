Inter, Gazzetta: “Domani il vertice per Skriniar”

L’Inter è pronta al vertice decisivo per il rinnovo di Milan Skriniar. Un “dentro o fuori”, spiega la Gazzetta dello Sport, in una settimana in cui il difensore nerazzurro è stato sommerso dall’affetto dei tifosi con una serie di striscioni (“Resta con noi”) a lui dedicati. L’Inter si è spinta al massimo, con un’offerta da 6 milioni di euro netti al difensore che resterà uguale. Domani è previsto l’incontro con l’entourage e l’Inter si aspetta una decisione definitiva.