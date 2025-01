Gli Australian Open sono ormai terminata già da circa una settimana e allora anche i top players iniziano a tornare sul circuito. Il calendario dal 3 al 9 febbraio ci regala quattro appuntamenti, due al maschile e altrettanti femminile, che vedranno al via numerosi top-10 della classifica mondiale ATP tra Dallas e Rotterdam e anche qualche giocatrice di spicco del ranking WTA in quel di Abu Dhabi.

LA PRIMA VOLTA A ROTTERDAM DI ALCARAZ

Gli occhi in ogni caso saranno soprattutto puntati sullo storico torneo di Rotterdam. Nonostante l’assenza del campione in carica Jannik Sinner, lo spettacolo è comunque assicurato: per la prima volta partecipa all’evento Carlos Alcaraz, prima testa di serie di un seeding che vede tra i primi quattro anche Daniil Medvedev, Alex De Minaur e Andrey Rublev. Ma la concorrenza è agguerrita: da Rune a Hurkacz, passando per Fils, Lehecka, Auger-Aliassime e tanti altri. Non può mancare la pattuglia azzurra, che vede presenti Matteo Berrettini, Flaio Cobolli e Lorenzo Sonego, con Luca Nardi e Mattia Bellucci nelle qualificazioni.

PROGRAMMA ATP 500 ROTTERDAM

Lunedì 3 febbraio – Primo turno

Martedì 4 febbraio – Primo turno

Mercoledì 5 febbraio – Secondo turno

Giovedì 6 febbraio – Secondo turno

Venerdì 7 febbraio – Quarti di finale

Sabato 8 febbraio – Semifinali

Domenica 9 febbraio – Finale

TOMMY PAUL DIFENDE IL TITOLO IN TEXAS

Il torneo texano fa il salto di qualità, passa di categoria e diventa un ‘500’ con due top-10 ai nastri di partenza: Taylor Fritz e Casper Ruud. Al solito, questi eventi nordamericani di febbraio vedono i tennisti di casa farla da padrona alla ricerca di punti importanti. E infatti cinque delle prime sette teste di serie potrebbero essere a stelle e strisce: oltre al numero quattro della classifica ci sono anche il detentore del titolo Tommy Paul, Frances Tiafoe, Ben Shelton e Alex Michelsen. Per il secondo anno consecutivo tenta la trasferta oltreoceano anche il nostro Matteo Arnaldi, che salvo wild card dell’ultima ora dovrebbe essere l’ottavo giocatore del seeding.

PROGRAMMA ATP 500 DALLAS

Lunedì 3 febbraio – Primo turno

Martedì 4 febbraio – Primo turno

Mercoledì 5 febbraio – Secondo turno

Giovedì 6 febbraio – Secondo turno

Venerdì 7 febbraio – Quarti di finale

Sabato 8 febbraio – Semifinali

Domenica 9 febbraio – Finale

RYBAKINA E ALTRE TOP-10 NEGLI EMIRATI

Ad Abu Dhabi inizia il primo dei tre tornei che caratterizzeranno questa stagione in Medio Oriente: dopo si giocherà infatti a Doha e Dubai. Questi ultimi due tornei vedranno protagoniste quasi tutte le top-50 del ranking mondiale, mentre per questi primo evento la presenza di giocatrici dal ranking alto è parziale. Ci sono tre top-10, vale a dire Elena Rybakina, Daria Kasatkina e Paula Badosa, reduce dall’ottimo torneo disputato a Melbourne. In ogni caso il livello è alto, con un cut-off all’interno delle prime 40 al mondo.

PROGRAMMA WTA 500 ABU DHABI

Lunedì 3 febbraio – Primo turno

Martedì 4 febbraio – Primo turno

Mercoledì 5 febbraio – Secondo turno

Giovedì 6 febbraio – Quarti di finale

Venerdì 7 febbraio – Semifinali

Sabato 8 febbraio – Finale

COCCIARETTO PER LA PRIMA VITTORIA DEL ’25 A CLUJ

In Romania si conclude la mini-stagione sui campi indoor europei iniziata con il torneo di Linz. Nessuna top-20 della classifica presente, quindi buona chances per giocatrici di “secondo piano” di conquistare punti importanti. Diverse giovani provano il colpaccio, da Clara Tauson ad Olga Danilovic. E la speranza è che anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti possano ottenere qualche vittoria importante per la fiducia.

PROGRAMMA WTA 250 CLUJ-NAPOCA

Lunedì 3 febbraio – Primo turno

Martedì 4 febbraio – Primo turno

Mercoledì 5 febbraio – Secondo turno

Giovedì 6 febbraio – Secondo turno

Venerdì 7 febbraio – Quarti di finale

Sabato 8 febbraio – Semifinali

Domenica 9 febbraio – Finale

DOVE VEDERE I TORNEI IN TV

La diretta televisiva dei due tornei ATP di questa settimana è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. La diretta dei due tornei WTA è affidata sia a Sky Sport con le medesime informazioni di cui sopra che in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).