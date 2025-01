L’entry list del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca 2025, in programma dal 3 al 9 febbraio sui campi veloci indoor. Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti proseguono questo mini-tour sull’indoor europeo, spostandosi da Linz alla non troppo lontana Cluj per un altro evento di livello ‘250’. Una buona occasione di fare punti preziosi per la classifica, prendendo in considerazione un campo partecipanti che non vede top players presenti. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca.

ENTRY LIST WTA 250 CLUJ-NAPOCA 2025

1 Anastasia Potapova

2 Clara Tauson

3 Katerina Siniakova

4 Peyton Stearns

5 Anhelina Kalinina

6 Jessica Bouzas Maneiro

7 Olga Danilovic

8 Elisabetta Cocciaretto

Viktorija Tomova

Mayar Sherif

Alycia Parks

Varvara Gracheva

Sorana Cirstea

Julia Grabher

Arantxa Rus

Anna Blinkova

Lucia Bronzetti

Laura Siegemund

Suzanne Lamens

Caroline Dolehide

Irina-Camelia Begu