L’entry list del torneo Atp 500 di Dallas 2025, in programma dal 3 al 9 febbraio sui campi veloci del Texas, negli USA. Taylor Fritz e Casper Ruud sono i due attuali top-10 che hanno deciso di prendere parte al torneo che da quest’anno diventa un ‘500’, con più soldi e punti inpalio per chi partecipa. Come già accaduto nella passata stagione, anche Matteo Arnaldi si cimenta con la trasferta nordamericana sin da subito per arrivare poi ai due Masters 1000 di Marzo. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Dallas.

ENTRY L IST ATP 500 DALLAS 2025

1 Taylor Fritz 4

2 Casper Ruud 6

3 Tommy Paul 12

4 Frances Tiafoe 17

5 Ben Shelton 21

6 Tomas Machac 26

7 Brandon Nakashima 37

8 Matteo Arnaldi 38

Alex Michelsen 41

Marcos Giron 45

Cameron Norrie 48

Miomir Kecmanovic 55 5

Denis Shapovalov 58

Roberto Carballes Baena 59

Arthur Rinderknech 60

Jaume Munar 61

Yoshihito Nishioka 63

Yunchaokete Bu 65

Aleksandar Vukic 67

Alejandro Davidovich Fokina 68

Alexander Shevchenko 72

Adrian Mannarino 73

Reilly Opelka 33 (PR)

Jenson Brooksby 52 (PR)

ALTERNATES

1 Kei Nishikori 74

2 Thanasi Kokkinakis 77

3 Rinky Hijikata 79

4 Taro Daniel 84

5 Gabriel Diallo 87

6 Borna Coric 88

7 Adam Walton 91

8 Otto Virtanen 92

9 Daniel Altmaier 93

10 James Duckworth 94