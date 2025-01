L’entry list del torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2025, in programma dal 3 al 9 febbraio sui campi veloci all’aperti negli Emirati Arabi Uniti. Elena Rybakina è la prima testa di serie nel torneo che apre questo mini-tour di tornei in Medio Oriente che proseguirà poi con anche gli eventi di Dubai e Doha. Presenti molte top-20, da Daria Kasatkina a Danielle Collins, passando per Paula Badosa, Beatriz Haddad Maia e Jelena Ostapenko. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Abu Dhabi.

ENTRY LIST WTA 500 ABU DHABI 2025

1​ RYBAKINA, ELENA 6​

2​ KASATKINA, DARIA 9​

3​ COLLINS, DANIELLE 11​

4​ BADOSA, PAULA 12​

5​ HADDAD MAIA, BEATRIZ 16​

6​ OSTAPENKO, JELENA 17​

7​ BOULTER, KATIE 23​

8​ FRECH, MAGDALENA 24​

9​ PUTINTSEVA, YULIA 25​

10​ SAMSONOVA, LIUDMILA 26​

11​ ALEXANDROVA, EKATERINA 27​

12​ PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA 28​

13​ NOSKOVA, LINDA 30​

14​ FERNANDEZ, LEYLAH 31​

15​ YASTREMSKA, DAYANA 33​

16​ ANISIMOVA, AMANDA 36