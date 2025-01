Si avvicina sempre di più l’esordio dell’Italia al Sei Nazioni 2025. Gli azzurri di Gonzalo Quesada sabato saranno impegnati allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo contro la Scozia alle ore 15.15 italiane (14.15 locali). 38° confronto tra le due selezioni. Il bilancio è di ventotto successi per gli Highlanders e di nove vittorie azzurre. Gli ultimi cinque incontri hanno visto la Scozia trionfare quattro volte. L’ultima è stata quella favorevole all’Italia, che ha avuto la meglio sugli inglesi 31-29 nella quarta giornata dello scorso Sei Nazioni. Nel 2023 due successi scozzesi (amichevole e Sei Nazioni). Nel 2022 e nel 2021 una vittoria scozzese (Sei Nazioni e Sei Nazioni). Arbitrerà il match l’inglese Karl Dickson. Torneo inizierà ufficialmente nella giornata di domani con la sfida di apertura tra Francia e Galles (ore 21.15) allo Stade de France di Parigi.

Italia per confermare l’ottimo 2024

Azzurri che hanno disputato uno dei Sei Nazioni migliori della loro storia concludendo al quinto posto, ma con ben 11 punti a sole quattro lunghezze di ritardo dalla Francia seconda. Dopo i ko in apertura contro Inghilterra (27-24) e Irlanda (36-0) è arrivato il beffardo pareggio con la Francia (13-13) con il calcio sbagliato da Garbisi a tempo scaduto che avrebbe regalato una straordinaria vittoria ai ragazzi di Quesada. Vittoria che è poi arrivata nella sfida dell’Olimpico contro la Scozia (31-29) a cui ha fatto eco il successo in chiusura di manifestazione in casa del Galles (24-21). Italia che ha chiuso quinta con 11 punti. Un punto in meno della Scozia (4ª) e tre in meno dell’Inghilterra (3ª). Irlanda dominatrice totale con 20 punti. Galles fanalino di coda con 4.

La formazione annunciata da Quesada

Triangolo allargato con Tommaso Allan, l’azzurro con più caps in attività ed il miglior marcatore italiano nella storia del Torneo, schierato ad estremo insieme alle ali Ange Capuozzo e Monty Ioane: il trequarti dello Stade Toulousain, che ha esordito con l’Italia proprio contro la Scozia segnando due mete allo stadio Olimpico nel Sei Nazioni 2022, scenderà per la prima volta in carriera sullo storico prato di Murrayfield.

Confermata la coppia di centri formata da Brex – autore di una meta e nominato Guinness Player of the Match lo scorso anno a Roma contro gli scozzesi – e Menoncello, MPV del Torneo 2024. In mediana ecco Paolo Garbisi e Martin Page-Relo. In terza linea troveranno spazio gli stessi giocatori scesi in campo due anni fa con Lorenzo Cannone numero 8, capitan Lamaro e Sebastian Negri flanker. In seconda linea, insieme a Federico Ruzza, ci sarà Dino Lamb che farà il suo esordio nel torneo di rugby più antico del mondo. In prima linea Fischetti, Nicotera e Ferrari guideranno la mischia azzurra.

In panchina l’esordiente Rizzoli è pronto a collezionare il suo primo cap. Oltre al pilone romano in forza alle Zebre pronti a subentrare a gara in corsa Lucchesi, Riccioni, Niccolò Cannone, Zuliani, Vintcent, Alessandro Garbisi e Simone Gesi che ha trovato il suo primo ed unico cap con l’Italia proprio contro la Scozia a Murrayfield due anni fa. Insieme ai 23 giocatori in lista gara partiranno per la Scozia anche Di Bartolomeo, Zilocchi, Favretto, Varney e Marin.

Il XV Titolare

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 81 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 23 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 41 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 23 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 35 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 42 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 13 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 23 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 43 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 58 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 59 caps)

4 Dino LAMB (Harlequins, 9 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 59 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 28 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 47 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 28 caps)

17 Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

18 Marco RICCIONI (Saracens, 30 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 47 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 27 caps)

21 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 9 caps)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 13 caps)

23 Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

I convocati e la formazione della Scozia

15. Blair Kinghorn – Tolosa (55)

14. Darcy Graham – Edinburgh Rugby (42)

13. Huw Jones – Glasgow Warriors (53)

12. Stafford McDowall – Glasgow Warriors (8)

11. Duhan van der Merwe – Edinburgh Rugby (44)

10. Finn Russell – Bath Rugby (82) CO-CAPITANO

9. Ben White – Tolone (24)

1. Pierre Schoeman – Edinburgh Rugby (37)

2. Dave Cherry – Edinburgh Rugby (11)

3. Zander Fagerson – Glasgow Warriors (70)

4. Jonny Gray – Bordeaux Bègles (77)

5. Grant Gilchrist – Edinburgh Rugby (75)

6. Jamie Ritchie – Edinburgh Rugby (54)

7. Rory Darge – Glasgow Warriors (25) CO-CAPITANO

8. ​​Matt Fagerson – Glasgow Warriors (50)

A disposizione

16. Ewan Ashman – Edinburgh Rugby (22)

17. Rory Sutherland – Glasgow Warriors (37)

18. Will Hurd – Leicester Tigers (4)

19. Gregor Brown – Glasgow Warriors (4)

20. Jack Dempsey – Glasgow Warriors (22)

21. George Horne – Glasgow Warriors (34)

22. Tom Jordan – Glasgow Warriors (3)

23. Kyle Rowe – Glasgow Warriors (9)