Atp Pune 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 3 gennaio con Cobolli

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 3 gennaio per l’Atp 250 di Pune. Dopo la bella vittoria all’esordio di Marco Cecchinato è il turno di Flavio Cobolli, che ha brillantemente superato il tabellone di qualificazione. Per il giovane azzurro il primo ostacolo nel main draw è rappresentato dalla wild card Mukund Sasikumar. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

CENTER COURT

Dalle ore 09:00 – Albot vs. Van Rijthoven

A seguire – Andujar vs. Karatsev

A seguire – Cobolli vs. Sasikumar

COURT 1

Dalle ore 09:00 – Martinez vs. Ramanathan

COURT 2

Dalle ore 09:00 – E.Ymer vs. Marterer