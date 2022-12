Tabellone Atp Pune 2023: Cilic guida il seeding, Cecchinato unico italiano

Il tabellone dell’Atp 250 di Pune 2023, torneo che apre il nuovo anno sul cemento indiano, e che si giocherà tra il 2 e l’8 gennaio. Nonostante i match di più alta caratura si giochino in Australia, anche in India va in scena un torneo importante per aprire la stagione maschile. È Marin Cilic a guidare il tabellone principale, che vede come unico Azzurro impegnato Marco Cecchinato.

TABELLONE ATP PUNE 2023

PRIMO TURNO

(1) Cilic BYE

Carballes Baena vs Zapata Miralles

Cecchinato vs Basilashvili

Griekspoor vs (7) Munar

(4) Baez BYE

Martinez vs Q

Albot vs Van Rijthoven

Andujarvs (8) Karatsev

(6) Krajinovic vs (WC) Nagal

(WC) Dhamne vs Mmoh

Tseng vs Bonzi

(3) Ruusuvuori BYE

(5) Molcan vs Djere

Q vs Q

Q vs (WC) Sasikumar

(2) Van De Zandschulp BYE