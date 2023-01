Arsenal, piace Tielemans: Ounahi l’alternativa

L’Arsenal si muoverà sul mercato di gennaio. Secondo quanto riporta il The Guardian, i Gunners starebbero seguendo Youri Tielemans, attualmente in forza al Leicester. Il centrocampista belga non ha ancora prolungato con il club di appartenenza e per questo può trasferirsi ai ‘Gunners’ a un prezzo ragionevole. L’alternativa è rappresentata dal marocchino Azzedine Ounahi, che gioca nell’Angers, in Francia, ed è stato fra i protagonisti dei Mondiali in Qatar.