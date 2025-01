Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego nell’Atp 250 di Hong Kong 2025. Il torinese, infatti, ha perso l’incontro con Cameron Norrie in tre set, per 6-2 4-6 6-1. Niente da fare per l’azzurro, che dopo aver pareggiato i conti nel secondo set, crolla nel terzo e ultimo parziale sotto i colpi del britannico. L’incontro, che è stato interrotto in più occasioni a causa della pioggia, si è concluso in due ore e venti: Norrie, ai quarti di finale, se la vedrà con il vincitore del match tra Kei Nishikori e Karen Khachanov.

Con Luciano Darderi e Francesco Passaro fuori al primo turno, l’unico italiano in gara a Hong Kong rimane Lorenzo Musetti, che farà il suo esordio proprio nel secondo turno contro Diallo.

RISULTATI E TABELLONE HONG KONG

Sonego out a Hong Kong: la cronaca

I due si sono sfidati per la terza volta in carriera: nel 2019, a Montecarlo, ebbe la meglio l’azzurro, mentre nel recente testa a testa di Indian Wells a imporsi è stato l’avversario. La partita inizia con due servizi a zero, poi arriva subito il break di Norrie, che sorprende Sonego e gli ruba il servizio al secondo tentativo. Poco brillante il torinese, che fatica nelle giocate dal fondo soffrendo, come spesso gli accade col mancino. Norrie ne approfitta facendo anche muovere molto l’italiano e colpendo con un lungolinea spesso efficace. Nel settimo game arriva il secondo break, confermato da Norrie che si aggiudica il set.

Dopo la prima interruzione per pioggia, Sonego si ripresenta con una maggiore convinzione nei propri turni in battuta, in cui sfrutta una prima tornata più solida rispetto al primo parziale. Il set prosegue on serve e senza particolari scossoni: due game finiscono ai vantaggi, ma nessuno dei due riesce a procurarsi palle break. Almeno fino al decimo game, in cui Norrie incappa in un blackout improvviso ritrovandosi sotto per 15-40: Sonego non si fa pregare due volte, strappando il servizio che vale l’1-1.

Nel terzo set, però, si torna alle dinamiche che hanno caratterizzato il parziale di apertura. Sonego appare ora anche stanco, mentre Norrie ha un’ottima reazione dopo il passaggio a vuoto. Il break iniziale indirizza il set e Sonego, dopo un’unica palla per il contro break nel quarto gioco, perde altre due volte il servizio dicendo addio al torneo.

Tabellone aggiornato secondo turno Hong Kong

(1) Rublev vs Marozsan

Shang vs (7) Martinez

(3) Khachanov vs (WC) Nishikori

Norrie b. Sonego 6-2 4-6 6-1

Muller b. Kecmanovic 5-7 7-6(6) 7-6(10)

(WC) Bergs vs (4) Fils

(5) Borges vs Munar

(Q) Diallo vs (2) Musetti

Atp, i risultati di Brisbane: Djokovic e Kyrgios eliminati nel doppio

Restando sempre in ambito maschile, prosegue anche il torneo di Brisbane, in Australia. All’alba italiana, infatti, hanno preso il via gli incontri del secondo turno, che è iniziato senza particolare sorprese. Il numero 2 del seeding, Grigor Dimitrov, ha battuto in due set Aleksandar Vukic faticando un po’ nel secondo set, ma riuscendo comunque a chiudere la contesa: 6-2 7-6(5) il risultato finale. Avanti anche Jiri Lehecka e Nicolas Jarry, che rispettano il pronostico battendo i qualificati Yoshihito Nishioka e Benjamin Bonzi.

Passando al doppio, c’era molta curiosità di vedere all’opera la coppia formata da Novak Djokovic e Nick Kyrgios, che anche nei giorni scorsi non hanno perso occasione per far parlare di loro anche fuori dal campo. I due, però, non sono riusciti a superare l’ostacolo rappresentato da Nikola Mektic e Michael Venus, che si sono imposti per 6-2 3-6 10-8. Dopo una palla break annullata nel terzo gioco, Djokovic e Kyrgios subiscono un parziale di 4-0 che consegna il primo set agli avversari. Poi il pareggio nel secondo set, ma nel terzo i due, dopo essersi portati sul 3-6, si fanno rimontare punto su punto, fino al 9-8, perdendo il servizio sul primo match point.