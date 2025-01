L’entry list del torneo Atp 250 di Montpellier 2025, in programma dal 27 gennaio al 2 febbraio sui campi veloci indoor. Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego sono i due tennisti italiani che hannos scelto di proseguire qui in Francia la loro stagione sul veloce, in questo caso indoor dopo gli eventi all’aperto in Australia. Tra i maggiori protagonisti attesi a Montpellier anche il beniamino di casa Giovanni Mpetshi Perricard, che su queste superfici rapide potrebbe finire per non cedere mai il suo straordinario servizio. Presenti anche Sebastian Korda, Felix Auger-Aliassime e tanti altri. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Adelaide.

ENTRY L IST ATP 250 MONTPELLIER 2025

1 Sebastian Korda 22

2 Felix Auger-Aliassime 29

3 Giovanni Mpetshi Perricard 31

4 Flavio Cobolli 32

5 Alexander Bublik 33

6 Tallon Griekspoor 40

7 Pedro Martinez 43

8 David Goffin 52

Lorenzo Sonego 53

Gael Monfils 55

Roberto Carballes Baena 57

Arthur Rinderknech 59

Jaume Munar 62

Arthur Cazaux 63

Yunchaokete Bu 65

Adrian Mannarino 66

Alexandre Muller 67

Aleksandar Vukic 68

ALTERNATES

1 Corentin Moutet 70

2 Benjamin Bonzi 75

3 Hugo Gaston 76

4 Alexander Shevchenko 78

5 Botic van de Zandschulp 80

6 Damir Dzumhur 83

7 Daniel Altmaier 89

8 Borna Coric 90

9 Lucas Pouille 101

10 Dominik Koepfer 102

11 Mattia Bellucci 103