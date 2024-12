Il tabellone principale e gli accoppiamenti dell’Atp 250 di Hong Kong 2025, torneo in programma sul cemento outdoor dal 30 dicembre al 5 gennaio. Sono ben tre gli azzurri presenti in Cina nel torneo tornato a disputarsi a livello Atp solo da un anno. A guidare il seeding è il campione in carica Andrey Rublev, ma la seconda testa di serie è Lorenzo Musetti, già al secondo turno in virtù di un bye. Accreditato di una testa di serie, la 8, anche Luciano Darderi che debutterà contro Kecmanovic, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà al primo turno contro Nakashima. Da segnalare infine la presenza di tre giovani che di recente hanno preso parte alle Next Gen Finals di Jeddah (Fils, Tien e Shang), ma anche quella del veterano Kei Nishikori, omaggiato di una wild card dagli organizzatori. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno.

TABELLONE ATP HONG KONG 2025

(1) Rublev bye

Safiullin vs Marozsan

Shang vs (WC) Wong

Q vs (7) Martinez

(3) Khachanov bye

Shapovalov vs (WC) Nishikori

Norrie vs Tien

Sonego vs (6) Nakashima

(8) Darderi vs Kecmanovic

Muller vs Q

(WC) Bergs vs Q

(4) Fils bye

(5) Borges vs Bu

Munar vs Davidovich Fokina

Q vs Carballes Baena

(2) Musetti bye

MONTEPREMI (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 6.513

SECONDO TURNO – € 10.493

QUARTI DI FINALE – € 18.092

SEMIFINALE – € 30.756

FINALISTA – € 52.326

VINCITRICE – € 90.460

PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITRICE – 250 punti

PROGRAMMAZIONE ATP HONG KONG 2025

Lunedì 30 dicembre – Primo turno

Martedì 31 dicembre – Primo turno

Mercoledì 1 gennaio – Secondo turno

Giovedì 2 gennaio – Secondo turno

Venerdì 3 gennaio – Quarti di finale

Sabato 4 gennaio – Semifinali

Domenica 5 gennaio – Finale

DOVE VEDERE IL TORNEO IN TV

La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.