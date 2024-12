Novak Djokovic è intervenuto dallo Sky Deck di Brisbane alla vigilia dell’inizio della nuova stagione tennistica. Il tennista serbo inaugurerà il suo 2025 giocando proprio l’Atp 250 di Brisbane, ma la curiosità è quasi tutta per la sua presenza nel torneo di doppio al fianco di Nick Kyrgios. Tra i temi affrontati da Nole, c’è anche il caso Clostebol che ha visto coinvolto Jannik Sinner – attaccato pubblicamente proprio da Kyrgios – e le sue parole hanno fatto storcere il naso a molteplici tifosi del numero 1 al mondo.

Il bilancio del 2024

“È stato un anno interessante. La mia priorità era vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi e ci sono riuscito. Nel complesso credo di aver avuto più alti e bassi rispetto alle stagioni precedenti. Obiettivi per il 2025? Ho intenzione di giocare un po’ più di tornei rispetto alla scorsa stagione e mi auguro che anche il livello salirà, insieme alla mia classifica, magari vincendo qualche torneo”.

Sul caso Sinner

“Non è piacevole essere presi di mira da Kyrgios, ma allo stesso tempo viviamo in un mondo in cui tutti hanno il diritto – specialmente sui social -, di esprimersi. Nick è stato molto esplicito su alcune questioni, in particolare sul caso doping con Jannik coinvolto, e ha toccato alcuni punti giusti quando si tratta di trasparenza e incoerenza con i protocolli e con i confronti caso per caso.

Abbiamo avuto molti giocatori in passato, e anche attualmente, che sono sospesi senza nemmeno essere stati nemmeno sottoposti ai test antidoping, ma solo per averli saltati e per non aver comunicato dove si trovavano. Altri giocatori di livello inferiore sono invece ancora in attesa, da oltre un anno, che il loro caso venga risolto. Il punto è questo, non se Sinner abbia assunto la sostanza proibita intenzionalmente o meno”.

Sull’innocenza di Jannik

“Conosco Jannik da quando era molto giovane e non mi sembra uno che farebbe certe cose, ma sono davvero frustrato, come la maggior parte degli altri giocatori, nel vedere che siamo stati tenuti all’oscuro per cinque mesi da quando ha ricevuto quella notizia. Non è una bella pubblicità per il nostro sport”.

Sul sodalizio con Murray

“Essere dalla stessa parte è in realtà fantastico perché lui è stato uno dei miei più grandi rivali. Per me è strano condividere con lui sensazioni su come mi sento in campo, alcuni dei segreti su ciò che sto attraversando, ciò a cui sto pensando o come vedo il mio gioco. Tuttavia sono davvero felice e molto riconoscente che abbia accettato di lavorare con me: è molto meticoloso e professionale”.