Arrivano le dichiarazioni di Sergio Conceiçao che nella conferenza di presentazione al Milan infiamma subito la gara di Supercoppa contro la Juve

Sergio Conceiçao si è preso la panchina del Milan, dopo l’esonero di Paulo Fonseca, ed è pronto a debuttare ufficialmente con i rossoneri nella semifinale di Supercoppa Italiana che vedrà il portoghese esordire contro la Juventus. Un ritorno d’impatto per lui in Italia che vede diversi temi di discussione. Prima di tutto bisognerà capire come ha intenzione di giocare. Nella conferenza stampa di presentazione, andata in scena ieri, ci sono stati i primissimi segnali.

Ha asserito di come valuterà ogni singolo giocatore per quello che darà in allenamento e non per il nome portato sulla maglia. Insomma anche per lui nessun favoritismo verso quei totem dello spogliatoio come Leao e Theo Hernandez: il campo stabilirà le gerarchie. “Per me sono tutti uguali”, ha tagliato corto l’ex Porto. Interessante, comunque, come il “Diavolo” abbia cambiato tecnico ma non il suo paese di provenienza, essendo Conceiçao portoghese come Fonseca. Con Leao sulla carta la scintilla dovrebbe scoccare più facilmente ma abbiamo già visto che con l’ex Roma non è andata proprio così.

Sergio Conceiçao infiamma subito Juve-Milan: “Sarà un avversario”, arriva l’annuncio

Ad ogni modo sono davvero tanti i motivi di interesse che si porta con sé Conceiçao. Come ad esempio l’essere un ex Inter dove ha giocato dal 2001 al 2003 e si è sempre detto legato ai colori nerazzurri. Ma ora saranno avversari nel derby e chissà che la prima sfida possa presentarsi subito, in finale di Supercoppa già il 6 gennaio. Interessante anche l’incrocio con la Lazio, dove è un’autentica bandiera con l’ex centrocampista che più volte ha asserito di voler tornare un giorno. Prima di tutti, però, ci sarà lo scontro tutto in famiglia con suo figlio Francisco!

L’attuale attaccante della Juventus si troverà, di punto in bianco, a sfidare suo padre nel debutto di quest’ultimo. Sicuramente proverà a rovinargli la festa. Dello stesso avviso è stato l’allenatore che ha infiammato il match con le dichiarazioni nella conferenza di presentazione. “Se ho sentito mio figlio? Francisco è uno dei miei cinque figli, ci parlo tutti i giorni com’è normale che sia. In casa resta mio figlio ma venerdì sarà un avversario a livello professionale“, la battuta del tecnico.

Il senso della sua risposta è che non si guarda in faccia a nessuno, nemmeno suo figlio. Non sarà comunque un debutto banale e in caso di vittoria potrebbe subito arrivare un’altra sfida per lui non indifferente come quella all’Inter.