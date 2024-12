Inizia con il piede giusto la nuova stagione di Lorenzo Sonego. Il torinese, reduce da un 2024 sotto tono, ha esordito con una vittoria nel primo turno del torneo Atp 250 di Hong Kong 2024 battendo Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6(4) 6-3 in un’ora e trentuno minuti di gioco. Prestazione molto solida del classe ’95, che ha concesso pochissimo al suo avversario in una partita dominata dai servizi, sfruttando la prima occasione avuta. L’azzurro non apriva la stagione con una vittoria dal 2022 (successo contro Hugo Gaston a Sydney) con sconfitte nei due anni precedenti e successivi. Sonego attende ora agli ottavi di finale il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e lo statunitense Learner Tien, reduce dalla finale persa alle Next Gen Finals di Jedda due settimane fa.

Non altrettanto buono invece l’esordio stagionale di Luciano Darderi, sempre sul cemento all’aperto di Hong Kong. Il nativo di Villa Gesell è infatti uscito nettamente sconfitto dal confronto con Miomir Kecmanovic: doppio 6-3 in favore del serbio in appena un’ora e otto minuti di partita. L’italo argentino ha provato a giocarsela alla pari nel primo set, ma il break subito nel settimo game ha spianato la strada al suo avversario; nel secondo parziale il break arriva presto e Kecmanovic non concede chance chiudendo agevolmente.

IL TABELLONE E I RISULTATI DEL TORNEO ATP DI HONG KONG 2025

La cronaca di Sonego-Nakashima

Nel primo set è un dominio dei servizi, e nessuno dei due giocatori concede palle break. Sonego tiene i propri turni di battuta con grande autorità, concedendo soltanto sette punti al suo avversario; Nakashima fa ancora meglio, lasciando solo cinque punti al torinese. Il grande equilibrio prosegue anche al tie break, ma si spezza nell’ottavo punto: sul 4-3 in favore di Sonego, lo statunitense commette un errore che concede il mini break all’azzurro e gli spiana la strada verso il 7-4 finale che vale il primo set. Nel secondo parziale Sonego prende subito in mano il comando della partita grazie a un break ottenuto nel secondo game. Dopo aver confermato il vantaggio sul 3-0 si rivela ancora molto solido lasciando le briciole al classe 2001 a stelle e strisce fino a chiudere poi con il definitivo 6-3 che gli vale il pass per gli ottavi di finale. Passaro entra nel tabellone principale del torneo Nonostante l’uscita di scena di Luciano Darderi, l’Italia trova un altro rappresentante nel torneo Atp di Hong Kong. Si tratta di Francesco Passaro, che in mattinata ha superato le qualificazioni del torneo battendo in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 il kazako Denis Yevseyev in un’ora e cinquantasette minuti di gioco. Grazie a questa vittoria, il tennista italiano torna nel main draw di un torneo del circuito maggiore dopo un’assenza che durava da maggio, quando raggiunse il terzo turno agli Internazionali d’Italia a Roma. Il perugino, numero 108 del mondo, può riprendere così la sua cavalcata verso una posizione in top 100, distante ora meno di trenta punti.

Grande equilibrio nel primo set, con palle break da entrambi i lati: l’azzurro però spreca e viene punito subito dopo, con Yevseyev che trova il break che gli vale il primo set per 6-4. Nel secondo parziale però Passaro reagisce con grande determinazione, pareggiando rapidamente i conti: in soli venti minuti di gioco di altissimo livello strappa tre break consecutivi al suo avversario, si porta rapidamente sul 5-0 con un parziale impressionante di 22 punti a 7 e chiude sul 6-2 poco dopo.

L’inerzia è tutta a favore dell’azzurro, che infatti si avvantaggia subito; il perugino classe 2001 non sfrutta però l’occasione per chiudere la gara e si fa infilzare da Yevseyev, che dopo aver ha annullato quattro palle break trova a sorpresa il break nel game successivo per tornare in parità sul 4-4. Passaro però non perde la calma, mantiene la fiducia e trova il contro break che gli vale la partita e l’accesso al tabellone principale, dove affronterà lo spagnolo Pedro Martinez.