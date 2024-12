La Coppa del Mondo 2024/25 di bob e skeleton riparte dalla Germania e più precisamente dal budello di Winterberg. Dopo le gare in Lettonia a Sigulda di metà dicembre, il principale circuito mondiale rimane in Europa per una tre giorni di gare che si preannuncia entusiasmante. In programma ci sono le due gare maschili (bob a due e bob a quattro) e le due femminili (monobob e bob a due). Nelle gare di bob, i tedeschi Francesco Friedrich e Johannes Lochner sono favoriti sia nel bob a due che in quello a quattro: Friedrich è attualmente in testa alle classifiche di entrambe le specialità, mentre Lochner ha vinto l’ultima gara disputata a due.

Proveranno a mettere il bastone tra le ruote ai due padroni di casa l’austriaco Markus Treichl, quarto in classifica generale e che in questa stagione ha centrato i suoi primi podi in Coppa del Mondo, e il britannico Brad Hall, terzo in classifica e in un buon periodo di forma come testimoniano gli ultimi risultati. L’azzurro Patrick Baumgartner, quinto nella classifica generale di bob a due con 504 punti, è pronto a sfruttare eventuali passi falsi degli avversari ed entrare nella lotta per le prime posizioni, anche se sarà un compito per nulla semplice. Il classe ’94 ha già trovato un paio di podi in carriera nel budello di Winterberg, ma risalgono ad oltre cinque stagioni fa in Coppa Europa.

Gli altri azzurri al via saranno Robert Mircea, Mattia Variola e Fabio Betti; nel precedente appuntamento di Sigulda, Mircea ha chiuso settimo insieme a Baumgartner nel bob a due, mentre il duo formato da Variola e Betti ha concluso al sedicesimo posto. Nel bob femminile, la campionessa tedesca Laura Nolte guida la classifica in entrambe le specialità (monobob e bob a due) insieme alla compagna di nazionale Lisa Buckwitz. La squadra statunitense però, con Kaysha Love ed Elana Meyers Taylor, si è sempre trovata bene negli ultimi anni a Winterberg e promette battaglia.

Il programma dello skeleton

A dare il via alle gare di Winterberg sarà la gara maschile di skeleton, dove l’Olimpionico tedesco Christopher Grotheer torna dopo essersi ripreso da un problema muscolare. Il tre volte Campione del Mondo e vincitore delle prime quattro gare della stagione della Coppa del Mondo, ha saltato l’evento di Sigulda a dicembre a causa di una lesione all’adduttore. A lottare per un posto sul podio ci sono anche i britannici Marcus Wyatt (attuale leader della Coppa del Mondo) e il campione in carica Matt Weston, secondo nella generale.

Nella gara femminile di skeleton, le atlete di casa Hannah Neise e Jacqueline Pfeifer sono tra le principali contendenti, con Neise che arriva all’appuntamento come leader della classifica di Coppa del Mondo. La stagione fin qui si è rivelata molto imprevedibile e aperta a diversi scenari, con cinque diverse vincitrici provenienti da quattro paesi. Neise e Susanne Kreher sono le uniche tedesche a essere salite sul podio finora in questa stagione. Attenzione anche alla canadese Hallie Clarke, che proverà a dire la sua per un posto tra i primi tre. Il primo giorno termina con la gara mista di skeleton, che vedrà coppie di atleti maschili e femminili gareggiare direttamente uno contro l’altro. Questo evento farà il suo debutto olimpico nel 2026 a Milano-Cortina.

Il calendario del fine settimana di Winterberg

Bob

sabato 4 gennaio ore 11.00: Monobob femminile

sabato 4 gennaio ore 14.45: Bob a due maschile

domenica 5 gennaio ore 9.00: Bob a due femminile

domenica 5 gennaio ore 13.00: Bob a quattro maschile

Skeleton