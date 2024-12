Parte male il 2025 di Matteo Berrettini. L’azzurro si è infatti arreso al primo turno del torneo Atp 250 di Brisbane 2025 contro l’australiano Jordan Thompson, numero 26 del ranking e ottava testa di serie del torneo, che si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in due ore e quindici minuti di gioco. Dopo un finale di stagione entusiasmante con il sigillo in Coppa Davis, il tennista romano non è riuscito a dar seguito ai buoni segnali anche nel primo torneo della nuova stagione; in particolare Matteo ha mostrato segni di cedimento alla distanza, calando vistosamente nel secondo set e permettendo così il rientro al suo avversario, sospinto anche dal tifo del pubblico di casa.

L’australiano dunque avanza al secondo turno del torneo, dove affronterà lo statunitense Alex Michelsen: lo statunitense ha sconfitto in tre set un altro tennista di casa come Christopher O’Connell al termine di un entusiasmante tie break vinto 12-10 nel terzo e decisivo parziale. 6-4 4-6 7-6(10) il punteggio in favore del californiano classe 2004. Per Berrettini invece, numero 34 Atp, le speranze di rientrare tra le trentadue teste di serie al prossimo Australian Open si riducono drasticamente.

RISULTATI E TABELLONE ATP BRISBANE 2025

La cronaca di Berrettini-Thompson

Il match era cominciato bene per l’azzurro: nel primo set infatti ha mostrato una buona mobilità e una gestione efficace del dritto, riuscendo a trovare buoni angoli e a mettere in difficoltà il tennista Aussie. Thompson, al contrario, è apparso nervoso, con colpi poco profondi e una difficoltà evidente nel contrastare le variazioni di rovescio di Berrettini. Il break arrivato nel quarto game ha permesso al romano di comandare il parziale, sfiorando anche un doppio break nel sesto gioco. Matteo tiene poi senza patemi e si aggiudica il primo parziale con il punteggio di 6-3.

Nel secondo set però la situazione cambia, e nel gioco di Berrettini comincia ad intravedersi qualche segnale di cedimento. The Hammer accusa un calo fisico e subisce subito un break in apertura, nel secondo game. Nonostante la reazione immediata con il contro-break, l’azzurro continua a sbagliare troppo: Thompson ne approfitta nuovamente e riprende in mano il controllo del set. Un altro break subito nel sesto game consegna di fatto la frazione all’australiano con il punteggio di 6-3.

Nel terzo set la spia del carburante di Berrettini segnala la riserva, mentre dall’altro lato Thompson è pimpante ed evidenzia una netta superiorità fisica. Matteo prova a rimanere in partita appellandosi al servizio, ma alla fine il passaggio a vuoto arriva nel quinto game, quando commette doppio fallo e consegna il break al padrone di casa. Il numero otto del torneo palesa a sua volta qualche difficoltà, ma l’azzurro non riesce ad approfittarne in risposta: Thompson tiene i propri turni di battuta e chiude il match con il definitivo 6-4.

Gli altri risultati del torneo Atp di Brisbane

Nel primo giorno di tabellone principale a Brisbane cade anche la testa di serie numero 6, Alejandro Tabilo: il cileno è infatti uscito sconfitto in rimonta dal confronto contro il qualificato francese Benjamin Bonzi, che dopo due ore e quarantotto minuti di partita ha trionfato con il punteggio di 6-7(10) 7-6(5) 6-4. Semaforo verde anche per un altro australiano come Aleksandar Vukic, una delle wild card del torneo, che ha rifilato un netto 6-2 6-3 a David Goffin. Avanzano in due set anche Yoshihito Nishioka (6-3 6-4 ad Arthur Rinderknech) e Nicolas Jarry (7-5 7-6(7) all’argentino Mariano Navone).