Atp Gstaad 2023: Sonego fuori all’esordio, passa Ramos Vinolas in tre set

Sonego fuori all’esordio nel match di secondo turno dell’Atp 250 di Bastad. Dopo una lunga battaglia a spuntarla è Ramos Vinolas con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore e mezza di gioco. Match molto combattuto in cui lo spagnolo ha meritato la vittoria ai punti in particolare grazie a un terzo set di altissimo livello. Non è bastata la generosità di Sonego, 8 palle break salvate su 10, che continua la striscia negativa di tre sconfitte all’esordio nei tornei Atp, Zhang a Eastbourne e Berrettini a Wimbledon. Ai quarti ci va Ramos, che affronterà il peruviano Varillas per un posto in semifinale.

LA PARTITA – Sonego inizia meglio nel primo set procurandosi una palla break già nel primo game del match, ma non riesce a concretizzarla. Con il passare dei minuti è lo spagnolo a diventare molto solido alla battuta, non concedendo più chances all’azzurro, che invece nel sesto game si trova per la prima volta in difficoltà. Con coraggio annulla la prima chances di break dell’avversario, ma capitola alla seconda. Ramos vola sul 5-2, qui Lorenzo è bravo a recuperare dal 15-40 facendo entrambe le volte serve and volley dopo due buone prime di servizio. Il game è suo, ma in quello successivo lo spagnolo chiude con la battuta a disposizione per 6-3.

Nel secondo set Sonego tiene la battuta e si procura due palle break nel primo turno di servizio di Ramos. Lo spagnolo commette il primo doppio fallo del match e consente all’azzurro di allungare sul 2-0. Sonego non trema e conferma il break salendo 3-0. Ramos fatica e concede un’altra palla break all’italiano, ma riesce a salvarsi ai vantaggi vincendo il primo game del set. Momento delicato del set con Sonego che sbaglia due smash non impossibili e offre due palle break a Ramos. L’azzurro salva la prima con un ottimo servizio mentre sulla seconda arriva un regalo in risposta dello spagnolo. Ai vantaggi il torinese non trema e mantiene il break di vantaggio salendo 4-1. Si procede spediti al servizio con Sonego che va a servire per il set sul 5-3. L’italiano non sbaglia e chiude il secondo set con il punteggio di 6-3.

Ramos parte forte nel terzo set e, dopo aver tenuto il servizio, si procura una palla break nel game successivo. Sonego però ne esce alla grande e, con un ace e una super stop volley, riesce a mantenere e il set on serve sull’1-1. Si lotta in ogni turno di servizio e Sonego si trova a dover fronteggiare un’altra palla break sul 2-1 Ramos. Il torinese però è bravo a salvarla con una grande difesa. Qualche problema alla mano per l’azzurro, che chiama il medico sul 40-40. Dopo una piccola pausa si riparte e Sonego riesce a salvarsi di nuovo portandosi sul 2-2. Meglio Ramos, che si procura la nona palla break dell’incontro sul 4-3, ma Sonego non molla e vince un altro game ai vantaggi mantenendo il punteggio in parità sul 4-4. Sul 5-4 per lo spagnolo il torinese accusa sul 15-30 un problema alla coscia sinistra e chiede l’intervento del medico per la seconda volta nel set. Si riprende dopo una piccola pausa e Ramos riesce ad approfittare del momento di difficoltà di Sonego sfruttando il primo match point ai vantaggi chiudendo l’incontro 6-3 3-6 6-4.