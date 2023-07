Atp 250 Gstaad 2023: montepremi e prize money

Il montepremi e il prize money dell’ATP 250 di Gstaad 2023 (Svizzera), torneo di scena da lunedì 17 a domenica 23 luglio sui campi in terra battuta in altura della cittadina elvetica. Difenderà i colori azzurri il solo Lorenzo Sonego, che proverà a riscattarsi dopo l’eliminazione al primo turno in quel di Wimbledon. I suoi avversari più accreditati sono lo svizzero Stan Wawrinka, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, l’austriaco Dominic Thiem e il serbo Miomir Kecmanovic. Da tenere d’occhio anche il tedesco Daniel Altmaier, il ceco Jiri Lehecka e il giovane padrone di casa Dominik Stricker, entrato in tabellone grazie ad una wild card concessa da parte degli organizzatori. Proveranno a dire la loro pure il serbo Laslo Djere, lo spagnolo Jaume Munar e il giapponese Taro Daniel, sempre insidiosi su questa superficie. Il prize money totale dell’ATP 250 di Bastad 2023 corrisponde a 630.705 euro, di 85.605 cui andranno al vincitore. A completare il bottino ci saranno 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 GSTAAD 2023

PRIMO TURNO – € 6.035 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 9.880 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.010 (45 punti)

SEMIFINALE – € 29.355 (90 punti)

FINALISTA – € 49.940 (150 punti)

VINCITORE – € 85.605 (250 punti)