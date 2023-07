Atp Gstaad 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sonego

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Gstaad 2023 (Svizzera), torneo di scena da lunedì 17 a domenica 23 sui campi in terra rossa in altura della cittadina elvetica. Difenderà i colori azzurri il solo Lorenzo Sonego, che proverà a riscattarsi dopo l’eliminazione al primo turno in quel di Wimbledon. I suoi avversari più accreditati sono lo svizzero Stan Wawrinka, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, l’austriaco Dominic Thiem e il serbo Miomir Kecmanovic. Da tenere d’occhio anche il tedesco Daniel Altmaier, il ceco Jiri Lehecka e il giovane padrone di casa Dominik Stricker, entrato in tabellone grazie ad una wild card concessa da parte degli organizzatori. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’EFG Swiss Open garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 250 GSTAAD 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 17 LUGLIO – LIVE alle ore 10.30 e 12.00 (primo turno)

MARTEDÌ 18 LUGLIO – REPLICA alle ore 05.00; LIVE alle ore 10.30 e 12.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO – REPLICA alle ore 05.00; LIVE alle ore 10.30 e 12.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO – REPLICA alle ore 05.00 e 22.00; LIVE alle ore 10.30 e 12.00 (secondo turno)

VENERDÌ 21 LUGLIO – REPLICA alle ore 05.00 e 22.00; LIVE alle ore 10.30 e 12.00 (quarti di finale)

SABATO 22 LUGLIO – REPLICA alle ore 05.00; LIVE alle ore 11.00 (semifinali)

DOMENICA 23 LUGLIO – REPLICA alle ore 05.00; LIVE alle ore 11.30 (finale)