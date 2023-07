F1 GP Ungheria, Sainz: “Lotta serrata tra team. Speriamo di trovare buone condizioni”

“Abbiamo compreso quanto successo a Silverstone, avevamo compiuto dei passi in avanti ma anche alla vigilia avevo detto che sarebbe stata una battaglia serrata, con i team vicini. Una settimana saremo un decimo avanti, l’altra indietro, ed è un’oscillazione che può cambiare tutto un weekend. Qui speriamo di trovare delle condizioni buone”. Queste le dichiarazioni dello spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, nella conferenza stampa dei piloti in vista del fine settimana del Gran Premio di Ungheria, undicesima tappa del Mondiale di Formula 1 in programma a Budapest. E sul momento d’oro per lo sport spagnolo: “Io non sento la pressione, sono però orgoglioso della mia Nazione. Ci sono ottimi atleti, da Nadal ad Alonso, il basket e ora Alcaraz. Tanti tifosi ci seguono e ogni domenica vedono qualcuno che vince. Questo mi rende orgoglioso”.