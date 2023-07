Milan, Pulisic: “Onorato di far parte di un club storico”

Cristian Pulisic, nuovo giocatore del Milan, ha commentato, in un’intervista alla Espn, la nuova divisa da trasferta del club rossonero: “I tifosi adoreranno questo kit, sta benissimo in campo e sugli spalti. Il Milan è un club di incredibile successo e l’iconico kit bianco rossonero è diventato un simbolo di quei successi nel corso degli anni. Sono anche molto felice che saremo in tournée negli Stati Uniti per la pre-stagione, dove potrò indossare il fantastico nuovo kit. E’ un onore per me far parte di un club storico e iconico come il Milan”.