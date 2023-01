Atp e Wta Adelaide 1 2023, programma e orari di venerdì 6 gennaio con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 e Wta 500 di Adelaide 1 2023, in riferimento alla giornata di venerdì 6 gennaio. Giornata dedicata ai match di quarti di finale nel South Australia, con gli occhi puntati naturalmente su Jannik Sinner. L’azzurro nel corso della notte italiana affronterà Sebastian Korda per accedere al penultimo atto della competizione. Sessione serale australiana/mattutina italiana invece per il big match tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov. Di seguito tutti i match di giornata.

CENTRE COURT

Dalle ore 01:30 – Vondrousova vs (2) Sabalenka

Non prima delle 03:30 – Sinner vs Korda

Non prima delle 05:30 – (3) Medvedev vs (8) Khachanov

Non prima delle 09:00 – (1) Jabeur o Cirstea vs (Q) Kostyuk

Non prima delle 11:00 – (1) Djokovic vs (7) Shapovalov

SHOWCOURT 1

Dalle ore 01:30 – Nishioka vs Popyrin

No prima delle 03:00 – Begu vs Kudermetova

a seguire – (Q) Noskova vs Azarenka