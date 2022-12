Wta Adelaide 1 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 500 di Adelaide 1, previsto dall’1 all’8 gennaio. Si apre il sipario sulla stagione tennistica 2023 e le big del circuito femminile partono quasi tutte dalla città capitale del South Australia. Ons Jabeur guida un seeding che comprende ben quattro top-10 e nove giocatrici con un ranking tra le prime 20. Le sue principali avversarie arrivano tutte dall’Est Europa: si tratta di Sabalenka, Kasatkina e Kudermetova, rigorosamente in ordine di classifica. Il cut-off attualmente è al n°34, ciò significa che anche atlete top-40 o 50 saranno costrette a passare attraverso le qualificazioni.

La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), dall’1 all’8 gennaio. Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Diretta streaming fruibile inoltre anche su Sky Go, sempre tramite il canale SuperTennis. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA WTA ADELAIDE 1

Domenica 1 gennaio: Primo Turno

Lunedì 2 gennaio: Primo Turno

Martedì 3 gennaio: Primo Turno

Mercoledì 4 gennaio: Secondo Turno

Giovedì 5 gennaio: Secondo Turno

Venerdì 6 gennaio: Quarti di finale

Sabato 7 gennaio: Semifinali

Domenica 8 gennaio: Finale