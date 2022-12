Atp Pune 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 250 di Pune, in programma dal 2 al 7 gennaio. Nonostante la maggior parte dei tennisti sia già in Australia, alcuni hanno deciso di cominciare la loro stagione in India. Tra questi Marin Cilic, che guida il seeding del torneo, ma anche l’azzurro Marco Cecchinato, a caccia di punti per ritornare in Top 100. Ovviamente il cut-off è molto più alto rispetto al torneo di Adelaide, ma non mancano giovani interessati come Tseng e Baez.

La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA ATP PUNE

Lunedì 2 gennaio: Primo Turno

Martedì 3 gennaio: Primo e Secondo Turno

Mercoledì 4 gennaio: Secondo Turno

Giovedì 5 gennaio: Quarti di finale

Venerdì 6 gennaio: Semifinali

Sabato 7 gennaio: Finale