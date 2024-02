Probabili formazioni Inter-Atletico Madrid: andata ottavi Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 20 febbraio a San Siro, teatro del primo atto di questo doppio confronto. Le due squadre si incontrano per la seconda volta in una competizione UEFA per club: il primo precedente risale alla Supercoppa UEFA 2010, quando i colchoneros si imposero 2-0 contro i campioni d’Europa allo Stade Louis II di Montecarlo, grazie ai gol di José Antonio Reyes e Sergio Agüero. Un ritorno speciale per l’allenatore Diego Simeone, ex Inter, club con cui ha giocato dal 1997 al 1999.

INTER – Pochi dubbi per Simone Inzaghi dopo il mini turn over mostrato con la Salernitana. Pavard, De Vrij, Bastoni in difesa. Poi Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a supporto dei titolarissimi Lautaro, Thuram

ATLETICO MADRID – Qualche assenza per Simeone, che deve fare a meno di Morata, Gimenez, Lemar e Azpilicueta. Reparto d’attacco affidato a Griezmann e Depay.

Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: Darmian 55% – Dumfries 45%

Indisponibili: Cuadrado, Acerbi

Squalificati: –

Atlético de Madrid (3-5-2) Oblak; Hermoso, Witsel, Savić; Llorente, Barrios, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Depay

Ballottaggi: –

Indisponibili: Azpilicueta, Lemar, Gimenez, Morata

Squalificati: –