Atp Doha 2023, Murray annulla tre match-point ad un ottimo Sonego e si impone in rimonta

Un grande Lorenzo Sonego non basta per battere Andy Murray. Lo scozzese supera in tre set 4-6 6 -1 7-6(4) l’azzurro nel match valevole per il primo turno del torneo Atp di Doha 2023. Dopo questa grande prova di forza, che l’ha visto anche annullare ben tre match-point al torinese, l’ex numero uno del mondo dovrà vedersela contro Alexander Zverev.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Il piemontese si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, poiché riesce immediatamente a mettere a referto il primo break a zero. Nei game successivi il portacolori italiano non ha troppi problemi nel mantenere il proprio turno di servizio e, di conseguenza, difendere il break di vantaggio. Il britannico, dal suo canto, cresce con il passare dei minuti ma fa comunque fatica in fase di risposta, infatti, non si ritaglia neanche una chance per il contro-break. In battuta Sonego si dimostra estremamente solido, così viaggia comodamente verso la conquista di un ottimo primo set con lo score di 6-4.

Nel secondo parziale Murray tiene il primo turno di servizio ed inizia a spingere in maniera decisiva in risposta, conquistando ben quattro palle break. L’azzurro lotta e ne annulla tre, ma alla fine è costretto a concedere il break all’avversario. Lorenzo perde praticamente tutte le certezze accumulate nel primo set, così lo scozzese ne approfitta per ottenere altre tre occasioni per il doppio break. Anche in questo caso il torinese fa quel che può, ma un doppio fallo regala il 4-0 all’ex numero uno del mondo. A questo punto la rimonta diventa molto complicata, tanto che Murray si prende il secondo set grazie ad un netto e perentorio 6-1, ristabilendo l’equilibrio nella contesa

In apertura del terzo parziale Murray conquista subito una palla break, ma Sonego è bravo a cancellare per poi tenere il proprio turno di servizio. Il tennista italiano torna sui livelli del primo set e crea diversi problemi al rivale, soprattutto nel quarto game, quando lo costringe ai vantaggi senza però avere chance per il break. La partita viaggia sempre sui binari dell’equilibrio, ma nel decimo game Lorenzo ha a sua disposizione ben tre match-point per chiudere la sfida. Con grande tenacia Andy riesce a salvarsi, portando l’incontro al tie-break. Dopo un ottimo inizio con due mini-break, Sonego si perde e Murray coglie l’attimo per portare a casa il successo per 4-6 6 -1 7-6(4).