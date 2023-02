Juventus, Pogba festeggia da fuori: “Grande vittoria per la squadra”

Paul Pogba è infortunato da inizio stagione, ma continua a sostenere la sua Juventus anche fuori dal campo. Dopo la vittoria bianconera sul campo dello Spezia per 2-0, il centrocampista francese, tornato a Torino nell’estate scorsa, ha voluto mandare un messaggio di carica ai suoi compagni: “Grande vittoria ieri per la squadra“ – si legge in una storia postata su Instagram al termine della gara del ‘Picco’.