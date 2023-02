MotoGP, Bagnaia è tra i candidati per il premio “Comeback of the Year”

Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, potrebbe presto alzare al cielo un altro prestigioso premio. Il pilota della Ducati, infatti, è tra i candidati all’ambito premio nella “Comeback of the Year”, ai Laureus World Sports Awards. Questo riconoscimento viene conferito a coloro che si rendono protagonisti di grandi rimonte, esattamente come ha fatto Pecco nello scorso Mondiale, in cui è riuscito a ricucire 90 punti di gap da Fabio Quartararo.

Bagnaia si è detto molto emozionato per la candidatura: “E’ un grande onore per me essere tra i candidati per il premio Laureus World Comeback of the Year. L’anno scorso Valentino Rossi ha vinto il premio “Laureus Sporting Icon”, e oggi essere nominato per uno dei più prestigiosi riconoscimenti sportivi a livello internazionale è vervamente importante”.