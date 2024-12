Manca soltanto una settimana al termine della Regular Season NFL ed entrando in Week 18 restano due i posti ancora disponibili per i playoff, uno in AFC e uno in NFC. Broncos, Dolphins e Bengals si giocano l’ultimo seed in una conference che ha già visto la qualificazione di Chiefs, Bills, Ravens, Texans, Steelers e Chargers; in NFC c’è invece una division ancora da assegnare, la South, con i Tampa Bay Buccaneers che partono con una vittoria di vantaggio rispetto agli Atlanta Falcons per raggiungere le già qualificate Vikings, Eagles, Rams, Lions, Commanders e Packers.

DENVER CONTROLLA IL PROPRIO DESTINO

In realtà i Denver Broncos non sono andati così lontano dal chiudere ogni discorso già questa settimana, nella giornata di sabato. Impegnati in Ohio, contro i Cincinnati Bengals sarebbe bastato un pareggio per andare ai PO e il match è finito ai supplementari al termine di un finale di regolamentari elettrizzante caraterizzato dal TD di Nix per Mims alloscadere. Un po’ conservativi nel corso dell’overtime – consapevoli di avere a disposizione 2 risultati su 3 – Denver è stata beffata dal drive finale di Burrow, che ha trovato Higgins per il suo terzo touchdown della serata. Bengals che restano vivi, così come i Miami Dolphins, ma il destino è ancora tutto nelle mani dei Broncos, che in week 18 affronteranno in casa dei Kansas City Chiefs che presumibilmente faranno riposare alcuni titolari, avendo già conquistato la sicurezza del primo seed.

TAMPA FAVORITA PER L’ULTIMO POSTO IN NFC

In NFC i Tampa Bay Buccaneers hanno strapazzato i Carolina Panthers 48-14, facendo un passo enorme in avanti verso la post-season. Baker Mayfield sta disputando una più che ottima stagione e Mike Evans continua a dimostrarsi uno dei ricevitori più costanti dell’ultimo decennio ad alti livelli. Complice la sconfitta degli Atlanta Falcons nel Sunday Night Football per mano dei Commanders guidati dal solito fenomenale Jayden Daniels, ora ai Bucs basta vincere contro i Saints l’ultimo match.

Tra le sfide più intrigante di Week 17 c’era Vikings-Packers, con i primi che hanno controllato il match ben più di quanto dica il 27-25 finale, con Green Bay che nei minuti finali ha tentato di ricucire il gap e non ci è andata neanche troppo lontana. Però anche in quest’occasione Minnesota si è dimostrata superiore nel complesso e prossima settimana ci sarà un imperdibile Lions-Vikings che vale la vittoria della division e il primo seed della conference.

I RISULTATI DI WEEK 17

PITTSBURGH STEELERS (10-6) lost to. KANSAS CITY CHIEFS (15-1): 10-29

HOUSTON TEXANS (9-7) lost to. BALTIMORE RAVENS (11-5): 2-31

CHICAGO BEARS (4-12) lost to. SEATTLE SEAHAWKS (9-7): 3-6

NEW ENGLAND PATRIOTS (3-13) lost to. LOS ANGELES CHARGERS (10-6): 7-40

CINCINNATI BENGALS (8-8) def. DENVER BRONCOS (9-7): 30-24

LOS ANGELES RAMS (10-6) def. ARIZONA CARDINALS (7-9): 13-9

NEW YORK GIANTS (3-13) def. INDIANAPOLIS COLTS (7-9): 45-33

BUFFALO BILLS (13-3) def. NEW YORK JETS (4-12): 40-14

JACKSONVILLE JAGUARS (4-12) def. TENNESSEE TITANS (3-13): 20-13

NEW ORLEANS SAINTS (5-11) lost to. LAS VEGAS RAIDERS (4-12): 10-25

TAMPA BAY BUCCANEERS (9-7) def. CAROLINA PANTHERS (4-12): 48-14

PHILADELPHIA EAGLES (13-3) def. DALLAS COWBOYS (7-9): 41-7

CLEVELAND BROWNS (3-13) lost to. MIAMI DOLPHINS (8-8): 3-20

MINNESOTA VIKINGS (14-2) def. GREEN BAY PACKERS (11-5): 27-25

WASHINGTON COMMANDERS (11-5) def. ATLANTA FALCONS (8-8): 30-24

SAN FRANCISCO 49ERS (6-9) vs. DETROIT LIONS (13-2): da giocare

CLASSIFICHE NFL AGGIORNATE

-AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE

AFC EAST

Buffalo Bills 13-3 (qualificata ai playoffs)

Miami Dolphins 7-8

New York Jets 4-12

New England Patriots 3-13

AFC NORTH

Baltimore Ravens 11-5 (qualificata ai playoffs)

Pittsburgh Steelers 10-6 (qualificata ai playoffs)

Cincinnati Bengals 8-8

Cleveland Browns 3-13

AFC SOUTH

Houston Texans 9-7 (qualificata ai playoffs)

Indianapolis Colts 7-9

Jacksonville Jaguas 4-12

Tennessee Titans 3-13

AFC WEST

Kansas City Chiefs 15-1 (qualificata ai playoffs)

Los Angeles Chargers 10-6 (qualificata ai playoffs)

Denver Broncos 9-7

Las Vegas Raiders 4-12

-NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE

NFC EAST

Philadelphia Eagles 13-3 (qualificata ai playoffs)

Washington Commanders 11-5

Dallas Cowboys 7-9

New York Giants 3-13

NFC NORTH

Minnesota Vikings 14-2 (qualificata ai playoffs)

Detroit Lions 13-2 (qualificata ai playoffs)

Green Bay Packers 11-5 (qualificata ai playoffs)

Chicago Bears 4-11

NFC SOUTH

Tampa Bay Buccaneers 9-7

Atlanta Falcons 8-8

New Orleans Saints 5-11

Carolina Panthers 4-14

NFC WEST

Los Angeles Rams 10-6 (qualificata ai playoffs)

Seattle Seahawks 9-7

Arizona Cardinals 7-9

San Francisco 49ers 6-9