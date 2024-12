Il tabellone principale e gli accoppiamenti dell’Atp 250 di Brisbane 2025, torneo che apre la nuova stagione tennistica in programma sul cemento outdoor in Australia dal 29 dicembre al 5 gennaio. C’è grande curiosità per il ritorno in campo di Novak Djokovic, che debutta contro la wild card Hijikata prima di un eventuale secondo turno vintage con Monfils.

In campo dopo una lunga assenza anche Nick Kyrgios, il quale esordisce contro il bombardiere francese Mpetshi Perricard, mentre sono nella parte bassa del tabellone i finalisti della scorsa edizione, Grigor Dimitrov e Holger Rune. Per quanto riguarda gli italiani, sono due a essere ai nastri di partenza ed entrambi hanno pescato una testa di serie (australiana): Matteo Arnaldi se la vedrà contro Alexei Popyrin, mentre Matteo Berrettini sfiderà Jordan Thompson. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno.

TABELLONE ATP BRISBANE 2024

(1) Djokovic vs (WC) Hijikata

Q vs Monfils

Q vs (PR) Opelka

Arnaldi vs (7) Popyrin

(4) Tiafoe vs (WC) Walton

Mpetshi Perricard vs (PR) Kyrgios

Mensik vs Q

Cazaux vs (5) Korda

(6) Tabilo vs Q

Navone vs Jarry

Rinderknech vs Q

Lehecka vs (3) Rune

(8) Thompson vs Berrettini

Michelsen vs O’Connell

Goffin vs (WC) Vukic

Q vs (2) Dimitrov

PROGRAMMAZIONE ATP BRISBANE 2025

Domenica 29 dicembre – Primo turno

Lunedì 30 dicembre – Primo turno

Martedì 31 dicembre – Secondo turno

Mercoledì 1 gennaio – Secondo turno

Giovedì 2 gennaio – Terzo turno

Venerdì 3 gennaio – Quarti di finale

Sabato 4 gennaio – Semifinali

Domenica 5 gennaio – Finale

DOVE VEDERE IL TORNEO IN TV

La diretta televisiva dell’ATP 250 di Brisbane è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.

MONTEPREMI (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 6.006

SECONDO TURNO – € 9.950

QUARTI DI FINALE – € 16.916

SEMIFINALE – € 29.760

FINALISTA – € 50.354

VINCITRICE – € 86.244

PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITRICE – 250 punti