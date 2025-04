Completati i quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona 2025. Dura soltanto due game la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils, con il greco costretto al ritiro che lascia dunque la strada spianata verso le semifinali al classe 2004 transalpino. Giornata praticamente di riposo dunque per il giovane francese (sopra 2-0 al momento del forfait dell’avversario), e che proverà dunque a sfruttare la maggior freschezza nella semifinale di domani contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del seeding ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5 6-3, in un’ora e 40 minuti di gioco. Buon momento di forma per il murciano, reduce dal titolo di Monte Carlo e già due volte campione a Barcellona (nel 2022 e 2023), alla sua ottava vittoria consecutiva.

TABELLONE ATP BARCELLONA

Gli altri due quarti di finale a Barcellona

Nel primo match di giornata, Karen Khachanov ha interrotto l’avventura di Alejandro Davidovich Fokina, semifinalista nel Principato e ritrovatosi sulla terra rossa dopo le premature uscite nei due Masters 1000 sul cemento statunitense. Il russo ha fatto suo il match con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 45 minuti con il punteggio di 6-4 7-5, e ora troverà in semifinale Holger Rune. Il danese, testa di serie numero 6 del tabellone, ha impiegato un’ora e 27 minuti per avere la meglio sul campione in carica Casper Ruud. Il classe 2003 si è imposto con un netto 6-4 6-2, al termine di un match dominato, in cui il norvegese non ha mai dato la sensazione di poter rientrare.

Il programma di domani nell’Atp di Barcellona

Domani saranno di scena le semifinali sulla terra rossa catalana. Ad aprire la giornata saranno Karen Khachanov e Holger Rune, mentre per quanto riguarda l’altro posto in finale, lo spagnolo e numero uno del tabellone Carlos Alcaraz parte favorito nella sfida next gen contro Arthur Fils, già battuto in tre set in rimonta la scorsa settimana a Monte Carlo. Di seguito il programma di sabato 19 aprile.

PISTA RAFA NADAL

Ore 13.30 – Khachanov vs (6) Rune

non prima delle 16.00 – (1) Alcaraz vs (7) Fils