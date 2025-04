Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 500 di Barcellona che prenderà il via il 14 aprile. Parterre di altissimo livello con Carlos Alcaraz a guidare il seeding. Il padrone esordirà con un qualificato e ha un potenziale terzo turno con Alex de Minaur, reduce dal sorprendente percorso al Masters 1000 di Monte-Carlo. Nello stesso spicchio di tabellone ecco Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils, che potrebbe incontrarsi anche loro al terzo turno. Il greco aprirà con Reilly Opelka, mentre il francese con la wild card di casa Pablo Carreno Busta. Parte bassa di tabellone più imprevedibile. Casper Ruud, testa di serie numero 2, dovrà difendere il titolo dello scorso anno. Percorso agevole con possibile terzo turno con Holger Rune, di cui saranno da verificare le condizioni fisiche dopo il ritiro contro Borges a Monte-Carlo. Due gli italiani in tabellone. C’è Lorenzo Musetti nella parte bassa. Il carrarino avrà un esordio per nulla morbido contro Jaume Munar e al secondo turno potrebbe incrociare Karen Khachanov, non un grosso ostacolo su terra battuta. In proiezione c’è il terzo turno con Andrey Rublev e la semifinale con uno tra Ruud e Rune. Nella parte alla ecco Matteo Arnaldi. Il sanremese cerca riscatto dopo il brutto ko al primo turno a Monte-Carlo con Gasquet. Esordio complicato con Sebastian Korda e secondo turno in proiezione tutto in salita con Tsitsipas.

PARTE ALTA

(1) Alcaraz vs (Q)

Machac vs Tiafoe

Carballes Baena vs Thompson

(5) de Minaur vs Etcheverry

(3) Tsitsipas vs (PR) Opelka

Arnaldi vs Korda

Martinez vs Nakashima

(WC) Carreno Busta vs (7) Fils

PARTE BASSA

(8) Musetti vs Munar

Khachanov vs (Q)

(WC) Wawrinka vs Davidovich Fokina

(4) Rublev vs (Q)

(6) Rune vs (WC) Ramos-Vinolas

Baez vs (Q)

Mpetshi Perricard vs (Q)

(2) Ruud vs (Q)