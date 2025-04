McLaren nuovamente davanti a tutti in Arabia Saudita, nelle prove libere valide per il quinto GP stagionale di F1. Le FP2 infatti hanno visto Lando Norris far segnare il miglior crono in 1:28.267, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. La scuderia di Woking conferma dunque le sensazioni della vigilia, con un predominio in linea con quanto successo nelle prime gare stagionali. Terza posizione per Max Verstappen, reduce dalla vittoria in Giappone e unico a tenere il passo delle due McLaren.

Quarto Charles Leclerc (+0.482), rallentato da problemi di sottosterzo nel primo settore. Alle sue spalle, la Williams di Carlos Sainz (+0.675), protagonista a sorpresa. Sotto tono invece le Mercedes: George Russell è settimo, mentre Kimi Antonelli solo 11esimo; fa peggio Lewis Hamilton, che fatica e chiude 13esimo a oltre un secondo, dopo una sessione piena di correzioni al volante. Da segnalare l’incidente senza conseguenze di Yuki Tsunoda, che ha interrotto anzitempo la sessione.

I risultati della FP2

Lando Norris (McLaren) 1:28.267 Oscar Piastri (McLaren) +0.162 Max Verstappen (Red Bull) +0.280 Charles Leclerc (Ferrari) +0.482 Carlos Sainz (Williams) +0.675 Yuki Tsunoda (Red Bull) +0.696 George Russell (Mercedes) +0.706 Pierre Gasly (Alpine) +0.839 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.926 Alexander Albon (Williams) +0.953 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.975 Isack Hadjar (Racing Bulls) +1.039 Lewis Hamilton (Ferrari) +1.104 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.221 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.395 Oliver Bearman (Haas) +1.487 Jack Doohan (Alpine) +1.645 Lance Stroll (Aston Martin) +1.740 Esteban Ocon (Haas) +1.752 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) –

Le FP1: Gasly davanti a tutti

Pierre Gasly ha fatto segnare il miglior tempo nelle FP1 del GP d’Arabia Saudita sul circuito di Jeddah. Il pilota della Alpine ha sorpreso tutti con un giro in 1:29.239, precedendo di appena 7 millesimi Lando Norris su McLaren. Terza posizione per il ferrarista Charles Leclerc, staccato di 70 millesimi dal francese. Oscar Piastri è quarto a poco più di un decimo, seguito da Alexander Albon (Williams) e George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton ha fatto segnare l’ottavo tempo, dietro alla Williams di Carlos Sainz ma davanti di soli 3 millesimi alla Red Bull di Max Verstappen. Kimi Antonelli ha terminato 13esimo con l’altra Mercedes.

F1: i risultati della FP1 del GP di Arabia Saudita