Buon inizio per Sofia Raffaeli nella prima giornata di qualificazioni della seconda tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Baku. L’olimpionica marchigiana ha chiuso al secondo posto nell’All-around individuale azero con il totale di 57.350 punti, dietro soltanto dalla bulgara Stiliana Nikolova, in testa alla classifica provvisoria dopo due attrezzi, con 58.600 (CE 29.700 – PA 28.900). Al terzo posto si è posizionata l’ucraina Taisiia Onofriichuk che con 55.950 stacca le due bielorusse, Alina Harnasko (55.800) e Anastasiia Salos (55.550). Soltanto nona la campionessa olimpica di Parigi, la tedesca Darja Varfolomeev, con 53.200 punti. Diciottesima piazza per Tara Dragas, con un complessivo 50.500: la giovane azzurra sbaglia alla palla, mentre col cerchio fa meglio ed è la terza riserva in vista della finale di specialità.

Raffaeli ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista anche nella seconda parte di gara, nel frattempo si gode questo secondo posto provvisorio dopo due ottime prove: al cerchio è la terza migliore interprete con 29.300, mentre alla palla è seconda con 28.050, dietro solo a Nikolova. Il capitano della Ginnastica Fabriano, di un anno più grande rispetto alla rivale bulgara, tornerà in gara in entrambe le final eight nella tornata di domenica. L’allenatrice azzurra Claudia Mancinelli ha commentato così i risultati della prima giornata: “Siamo contente dell’esecuzione e rimaniamo molto concentrate per riuscire a fare bene pure domani“.

I risultati parziali nell’all around individuale

NIKOLOVA Stiliana BUL 58.600 RAFFAELI Sofia ITA 57.350 ONOFRIICHUK Taisiia UKR 55.950 HARNASKO Alina AIN 55.800 SALOS Anastasiia AIN 55.550 TUGOLUKOVA Vera CYP 54.600 SUMKIN Meital Maayan ISR 54.400 KEYS Rin USA 53.650 VARFOLOMEEV Darja GER 53.200 DJURAEVA Lola UZB 51.800

Buon esordio delle “nuove” Farfalle

Ma in Azerbaijan hanno fatto il loro ritorno in pedana anche le Farfalle, all’esordio internazionale in questo 2025 e con tante novità. Sulle pedane dell’MGA azera Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori con Laura Golfarello, Chiara Badii e Sofia Sicignano. Una formazione inedita, che ha debuttato quest’oggi con i 5 nastri sulle note di “Saltarello” di Enrico Melozzi. Le azzurre a metà gara sono in sesta posizione con uno score di 18.850. Cina e Bulgaria hanno fatto il vuoto, rispettivamente con 25.350 e 25.150 punti, e si giocheranno con ogni probabilità i primi due gradini del podio. In terza piazzaa l’Ucraina con 21.350 davanti al Kazakhstan con 20.850, Israele con 20.650 e appunto la Nazionale Azzurra.