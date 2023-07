Arnaldi-Carballes Baena in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nel primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Esordio fattibile per il sanremese, che per la prima volta in carriera è riuscito a qualificarsi per il prestigioso Major britannico. Di fronte a lui il solido spagnolo, giocatore molto esperto ma decisamente più a suo agio sulla terra battuta. Motivo per cui le quote dei bookmakers danno favorito proprio il giovane azzurro. Quest’ultimo non ha precedenti contro l’iberico e proverà ad aggiungere un altro tassello ad una stagione fin qui disputata a livelli estremamente alti. Per Arnaldi in caso di vittoria ci sarebbe al secondo turno uno tra il danese Holger Rune, sesta testa di serie, oppure la wild card britannica George Loffhagen.

Arnaldi e Carballes Baena scenderanno in campo martedì 4 luglio. Il campo e l’orario sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno celti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Arnaldi e Carballes Baena garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.