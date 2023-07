Juventus, Gazzetta: si attende la sentenza UEFA entro la prossima settimana

Sono giorni importanti per la Juventus, che attende notizie in particolar modo da Nyon. La sentenza della camera di controllo del Fair Play relativa alle violazioni dei bianconeri, è attesa per la prossima settimana. La società bianconera – riporta la Gazzetta dello Sport – spera che i giudici decidano in fretta per non vedere il tutto rinviato alla stagione 2024/2025. In caso di squalifica, infatti, quest’anno la Juventus direbbe addio alla Conference League, ma se dovesse essere presa invece in considerazione la prossima stagione allora si potrebbe rischiare una squalifica più “punitiva”, magari dopo essersi qualificati per la Champions League. A Nyon si continua a lavorare non-stop per cercare di chiudere questo capitolo e non solo. Sono attese alcune decisioni anche sulle multiproprietà.