Alcaraz-Norrie oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2023

Carlos Alcaraz sfiderà Cameron Norrie nell’ultimo atto del torneo ATP 250 di Buenos Aires 2023 (terra battuta). Subito una finale per l’allievo di Juan Carlos Ferrero. Quest’ultimo non prendeva parte ad un evento del circuito maggiore dallo scorso inizio novembre, quando s’infortunò al costato nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il danese Holger Rune. Dall’altra parte troverà il britannico di origini sudafricane, semifinalista in carica di Wimbledon. Il giovane spagnolo conduce per 3-1 il bilancio degli scontri diretti.

L’unico andato in scena sul rosso, tuttavia, Alcaraz lo ha fatto suo soltanto dopo una lunga battaglia di più di due ore e mezza di gioco. Erano gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Sarà l’iberico a partire nettamente avanti secondo le quote dei bookmakers. Con un eventuale successo potrebbe agguantare il settimo titolo della giovane carriera, il quinto ottenuto sull’amata terra battuta. Attenzione, tuttavia, a Norrie, che con le sue insidiose traiettorie mancine ha già dimostrato in passato di poter dare del filo da torcere al gioco di Alcaraz.

Alcaraz e Norrie scenderanno in campo oggi (domenica 19 febbraio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Court Guillermo Vilas con inizio fissato non prima delle ore 20:00 italiane (le 16:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Quest’ultima sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà la finale tra Alcaraz e Norrie garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.