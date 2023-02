Fritz-Kecmanovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Delray Beach 2023

Taylor Fritz se la vedrà con Miomir Kecmanovic nell’ultimo atto del torneo ATP 250 di Delray Beach (cemento outdoor). Il padrone di casa partirà nettamente con i favori del pronostico contro il serbo, migliorato tantissimo nel corso della stagione appena passata. Il bilancio degli scontri diretti è favorevole al californiano, che conduce per 3-1. Ben tre di questi, tuttavia, si sono risolti al terzo e decisivo set, segno evidente che il balcanico possiede tutte le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote all’americano. Entrambi hanno ben impressionato nel corso della settimana. Fritz non ha perso alcun set nel proprio percorso verso la finale. Kecmanovic, invece, ne ha ceduto solamente uno, quello in semifinale contro il moldavo Radu Albot.

Fritz e Kecmanovic scenderanno in campo oggi (domenica 19 febbraio). I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo match della giornata sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 21:00 italiane (le 15:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Quest’ultima sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà la finale tra Fritz e Kecmanovic garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.