Roma-Hellas Verona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma ed Hellas Verona, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. I giallorossi provano a mettersi subito alle spalle la sconfitta di misura ottenuta giovedì in Europa League, ma sono chiamati ad un impegno tutt’altro che banale contro una compagine scaligera che in questo inizio d’anno solare è partita decisamente con il piede giusto, intenzionata ad ottenere una salvezza che fino a qualche settimana fa pareva essere impossibile. La sfida è in programma oggi, domenica 19 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.