Zeppieri-Norrie oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Giulio Zeppieri affronterà Cameron Norrie al secondo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Una partita che potrebbe valere per la prima volta in carriera l’ingresso in top-100 per il tennista di Latina. Un’eventualità di certo non probabile, con Norrie che parte notevolmente favorito nonostante ci sia un precedente che sorride a Zeppieri, seppur risalente al torneo di Roma del 2020, in piena era covid. In ogni caso, Giulio potrà scendere in campo a braccio sciolto, consapevole di aver vinto il suo torneo. E in palcoscenici importanti tende ad esaltarsi, quindi nulla gli è precluso.

Zeppieri e Norrie scenderanno in campo oggi, giovedì 18 gennaio, all’01:00 italiana. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, Sportface.it monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.